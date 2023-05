Rimini ‘86 e Falcons, è derby tra ‘cugine’

È tempo di derby, oggi, allo stadio ‘Nicola e Matteo Michelucci’ di Spadarolo, col Rimini ‘86 che riceve la visita dei Falcons Torre Pedrera (h. 11 e 15). Una stracittadina che cade nella giornata numero 7, ultima di andata, del campionato di baseball B, girone C. In classifica i ‘falchetti’ si fanno preferire, forti di un record di 7-3 che li colloca al secondo posto alle spalle solo del New Rimini: due le partite da recuperare con Porto Sant’Elpidio (il 30 luglio). I ‘gufi’ del Rimini ‘86 hanno disputato invece tutti e 12 gli incontri come calendario, 5-7 il bilancio. Nel matinée a salire sul monte di lancio dovrebbero essere Roero per i padroni di casa e Niccolò Ioli per i ‘cugini’, mentre al pomeriggio, se non saranno già stati utilizzati come rilievi, pallina in mano a Baldassarri e Muccini in avvio di partita.