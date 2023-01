Rimini a caccia della vittoria perduta

di Donatella Filippi

Tre punti da ottenere a tutti i costi. Senza pensare a quello che è stato sin qui nel girone di ritorno, senza pensare ai difetti da risolvere, senza pensare che Alessandria-Rimini oggi si giocherà a poche ore dalla chiusura del mercato invernale. Tante le cose che i biancorossi oggi al ‘Moccagatta’ dovranno cercare di mettere nel cassetto. Compito di Marco Gaburro far tappare le orecchie ai suoi nel giorno più delicato dell’inverno tra trattative e spifferi fastidiosi. Perché ad Alessandria ci sono tre punti in palio pesantissimi, mentre a Milano si decide il futuro di qualche giocatore. Tant’è. "Non polemizzo – dice l’allenatore del Rimini – perché non mi interessa, però fare una giornata di campionato il giorno di chiusura del mercato, insomma, ci vuole un po’ di fantasia...". Detto questo, si bada al sodo. Ai punti. Senza nemmeno guardare la classifica. Perché l’Alessandria di oggi non è più quella che all’andata al ‘Neri’ si è fatta infilare tre volte dai biancorossi.

"Si è evoluta – dice subito Gaburro – Ha spesso fatto prestazione, non sempre, anche quando era in difficoltà. Era una squadra un po’ fragile perché giovane e magari all’inizio ha pagato anche un po’ di esperienza. Gli ingressi in questa fase hanno dato un po’ di esperienza in più e un po’ di qualità in più. E quando sei in equilibrio, sei compatto, fai sempre prestazione, sei in partita. Poi fai anche risultato".

Lo sa bene la Carrarese che i grigi hanno appena battuto. Ma lo sa anche il Gubbio. Gaburro ritrova Delcarro e Tonelli in quel centrocampo nel quale è tornata abbondanza. E nel quale è ormai eterno il ballottaggio tra Pasa e Tanasa. Il tecnico veneto, al netto della condizione fisica dell’ex Pordenone, potrebbe questa volta dare spazio a Pasa. Come a Regini in difesa sulla corsia mancina al posto di Haveri. Dato per assodato il fatto che Santini sarà in campo dal primo minuto, come Zaccagno tra i pali, in zona gol Gabbianelli potrebbe cedere il posto a Mattia Rossetti. Anche pensando alle tante gare ravvicinate di questo periodo. Una maglia nell’undici dovrebbe spettare a Vano. Il gol ritrovato ha dato fiducia all’attaccante. Guai a fermarsi ora.