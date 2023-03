Rimini a Carrara, in pochi sicuri del ‘posto fisso’

di Donatella Filippi

Vano o Mencagli? Mattia Rossetti o Biondi? Ma anche, Pietrangelo o Gigli? In attacco l’assenza del bomber Santini, fermato per due turni dal giudice sportivo, aumenta i ballottaggi, ma anche in difesa i duelli per una maglia non mancano pensando ai novanta minuti che domani il Rimini giocherà allo Stadio dei Marmi contro la Carrarese. La staffetta tra Vano e Mencagli è ormai un’abitudine in casa biancorosso. Anche se resta da capire chi, tra l’attaccante romano e quello toscano, partirà dall’inizio a spaventare la difesa dei toscani. Marco Gaburro potrebbe dare fiducia in avvio a Mencagli sfruttando la carica che il primo gol tra i professionisti, quello di domenica scorsa a Fermo, ha dato al centravanti. Oppure potrebbe confermare Vano sfruttando la sua stazza e i suoi centimetri. Presumibilmente, al momento, l’unico che sembra certo di avere un posto è Gabbianelli. L’altro a disposizione se lo giocano Mattia Rossetti e Biondi che, là davanti, ha dimostrato di sentirsi comodo. Proprio a Fermo lo scorso fine settimana. In difesa Gaburro ritrova Gigli, anche se potrebbe decidere di non dividere la coppia Panelli-Pietrangeli che quest’anno, proprio come lo scorso, continua a funzionare alla perfezione. Ma pure in mezzo al campo sono in pochi ad avere certezza del ‘posto fisso’. Sicuramente Delcarro, mentre in cabina di regia Sandri si gioca il posto con Pasa, Matteo Rossetti con Tonelli.

Intanto, Tofanari ha battuto l’influenza e ieri è tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni, mentre Tanasa, sempre alle prese con i mali di stagione, è rimasto ancora a riposo, ma oggi potrebbe salire sul pullman che porterà i biancorossi in Toscana. Naturalmente dopo l’allenamento di rifinitura di questa mattina al ‘Romeo Neri’, ultimo atto prima del match contro la Carrarese (calcio d’inizio domani alle 14.30).

Per la trasferta toscana si stanno organizzando anche i tifosi riminesi che dovranno presentarsi ai cancelli dello stadio con il biglietto già in tasca. Infatti, i tagliandi del settore ospiti si potranno acquistare fino alle 19 di oggi, on line o alla Tabaccheria Pruccoli di Rimini.

Poi domani i botteghini dello Stadio dei Marmi per i romagnoli resteranno rigorosamente chiusi. Il viaggio non è chilometricamente agevole, ma anche in Toscana domani la squadra di Gaburro, c’è da scommetterlo, non si sentirà sola.