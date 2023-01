Rimini, a Cesena 1.500 cuori biancorossi

di Donatella Filippi

Saranno tanti. C’è da scommetterci. Saranno sicuramente più di 1.000. Forse anche 1.500. Biglietto in tasca e un posto in pullman. Ma poco importa come arriveranno a Cesena domenica i tifosi del Rimini per il derby della seconda giornata del girone di ritorno, quello che riporta al campionato dopo la sosta. La macchina organizzativa del tifo riminese è partita da giorni. Tanto che il Collettivo riminese e i Tre Moschettieri hanno già chiamato a raccolta oltre 200 tifosi. E c’è ancora spazio per chi vorrà viaggiare verso Cesena domenica in pullman. Il Collettivo prende prenotazioni fino a sabato al banchetto allestito allo stadio o contattando Alfredo 347-8836166. Con i Tre Moschettieri il prezzo del pullman è di 10 euro (info 347-4040355 e 339-1510145). Quattro, tra i due club, i pullman già riempiti. Hanno intenzione di viaggiare in treno, come da tradizione, i ragazzi della Curva Est. Ma a mettere i bastoni tra le ruote ai tifosi riminesi c’è lo sciopero indetto proprio per domenica dai lavoratori di Trenitalia Tper in Emilia Romagna. Così, i ragazzi della Est potrebbero dover rivedere i propri piani. Ma saranno sicuramente tanti i riminesi che al Manuzzi ci arriveranno in auto. E, a tal proposito, ieri la Polizia di Cesena ha dato tutte le indicazioni necessarie per viabilità e parcheggi.

Oltre al parcheggio antistante la curva ospiti, i tifosi del Rimini potranno parcheggiare nell’ampio parcheggio vicino al centro commerciale ‘Montefiore’, con accesso dalla Rotonda Lugaresi. Generalmente l’area è riservata ai tifosi locali, ma in questa occasione sarà riservata esclusivamente alla tifoseria ospite. A Cesena i tifosi del Rimini arriveranno già con il biglietto di ingresso allo stadio in tasca. Ma ancora non è scattata la prevendita dei biglietti. Prevendita che potrebbe partire proprio questo pomeriggio, dopo il Gos previsto in mattinata.

Nella riunione in Questura, infatti, verranno date alle due società tutte le indicazioni necessarie considerando che Cesena-Rimini non può essere considerata una partita come le altre. Avuto il via libera, i due club metteranno in vendita i tagliandi. E, allora, davvero potrà partire la caccia al biglietto. Perché questo derby nessuno vuole perderselo.