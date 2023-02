Rimini, a Fermo la vittoria delle prime volte

di Donatella Filippi

Il Rimini si riprende gol e vittoria. Tutto in colpo. Tutto a discapito di quella che sarebbe potuta diventare una temibile diretta concorrente. A Fermo i biancorossi hanno trovato più di un motivo per sorridere. Perché i gol di Biondi e Mencagli hanno rotto quel digiuno davanti al portiere avversario che durava da qualche turno. Perché quei gol hanno permesso di nuovo al Rimini di ricordarsi quanto è dolce l’abbraccio dei propri tifosi, particolarmente vicini allo stadio ‘Recchioni’. Una vittoria che mancava, giorno più giorno meno, da un mese. E della quale i biancorossi sentivano terribilmente la mancanza. Non solo per una questione di classifica. Perché l’aria in Piazzale del Popolo iniziava a farsi pesante tra un mugugno e l’altro. Ora, con i suoi 41 punti in tasca, il Rimini potrà viaggiare con la mente più leggera.

Anche davanti al pubblico amico in quel ‘Romeo Neri’ che in questa stagione non è esattamente dalla parte di Laverone e compagni. Ma prima di tornare nella tana romagnola la squadra di Gaburro dovrà concedersi un altro viaggi, quello domenica prossima in programma in casa della Carrarese. Non esattamente una trasferta di quelle agevoli. Per la forza dell’avversario e per il calore dei toscani. Ma con la salvezza praticamente in tasca e con i playoff da tenersi stretti i biancorossi potranno viversi questo finale di campionato senza troppe pressioni.

A Fermo è stata anche la giornata delle prime volte. Di quelle prime volte che, da qui alla fine, saranno determinanti. Primo gol in biancorosso per Biondi. Non il primo con la maglia a scacchi, ma il primo tra i professionisti, invece, per Mencagli. Un premio per l’attaccante toscano, bomber dello scorso campionato di serie D, che in questa stagione è stato preso di mira dagli infortuni. Ora, a suon di minuti nelle gambe, anche per lui le cose stanno iniziando a girare. Come per un Rimini che nelle ultime cinque partite è riuscito a mettere in tasca otto punti contro i due guadagnati nelle prime cinque gare del girone di ritorno. Insomma, la media punti sta tornando a normalizzarsi. La lotta per un posto nei playoff sarà accesa fino all’ultima giornata, ma il Rimini c’è.