Rimini a Pesaro, biglietti dimezzati in un lampo

di Donatella Filippi

Biglietti dimezzati in poche ore. Ne sono andati in fumo 300, dei 588 a disposizione dei tifosi del Rimini, ieri nella prima giornata di prevendita. Perché alla gara di domenica in casa della Vis Pesaro i riminesi che amano la maglia a scacchi non vogliono rinunciare. E pensare che quel match, almeno per qualche ora, è stato in bilico per la tifoserie riminese. E’ dovuto intervenire il club di Piazzale del Popolo per vincere la resistenza di Questura e Prefettura marchigiane che avrebbero voluto se non vietare, almeno ridurre al minimo la presenza riminese al ‘Benelli’ di Pesaro. Certamente quella di domenica (calcio d’inizio alle 14.30) è una di quelle gare considerate a rischio. Lo dicono i precedenti tra due tifoserie vicine di casa, ma non esattamente amiche. Alla fine, dopo la riunione del Gos di ieri, è stato dato il via libera alla prevendita e ai tifosi biancorossi romagnoli sono spettati 588 biglietti del settore ospiti. Subito messi in vendita e subito acquistati dai riminesi. Ne restano circa 300 a disposizione di chi domenica vorrà raggiungere lo stadio pesarese e si possono acquistare sul circuito online Vivaticket e nelle ricevitorie autorizzate Vivaticket fino alle 19 di sabato. Botteghini chiusi, quindi, per i romagnoli nel giorno della gara. I prezzi del settore ospiti: intero 14 euro più commissione di servizio. Ridotto più commissioni di servizio 12 euro (Under 15, over 65 e donne). Ridottissimo 1 euro più commissioni di servizio (bambini da 0 a 10 anni).

I tagliandi si possono acquistare a Rimini alla Tabaccheria Pruccoli, da Visit Rimini, alla Tabaccheria Romani e al Millenium Bar Tabaccheria. A Santarcangelo alla Tabaccheria della Piazza, a San Marino al Free Shop del centro commerciale Atlante e a Cattolica alla Caffetteria Mazzini. I tifosi si mettono in tasca il biglietto e organizzano il viaggio, questa volta brevissimo, verso Pesaro.

I tifosi del Collettivo riminese, proprio come in occasione del derby di Cesena di inizio anno, raggiungeranno il ‘Benelli’ in pullman. Partenza fissata per domenica mattina alle 12.45 da Piazzale del Popolo. Dieci euro da pagare per il viaggio in pullman. Per prenotazioni è possibile contattare Alfredo 347-8836166 e Ivan 335-5711536.