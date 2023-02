Rimini a Pesaro ‘scortato’ da 600 tifosi

di Donatella Filippi

Sa che non sarà facile, sa che bisognerà stringere i denti. Ma soprattutto sa che non ci si deve fare illudere dalla partita dell’andata. Perché il Rimini non è più quello di mesi fa, ma nemmeno la Vis Pesaro. E, allora, al ‘Benelli’ oggi bisognerà ripartire da zero. Anzi, i biancorossi proveranno a ripartire dai novanta minuti con il Gubbio pensando alla prestazione e da quelli con l’Alessandria per il risultato. Un binomio, prestazione e vittoria, che in casa Rimini in questa stagione ha fatto spesso a cazzotti. "Sono d’accordo che la squadra nelle due partite migliori che ha fatto, Fiorenzuola e Gubbio – spiega Marco Gaburro – paradossalmente ha perso, però la squadra deve fare più partite giocando come in questi casi, e allora la statistica si equilibrerà. Sono d’accordo che abbiamo vinto diverse partite soffrendo troppo. Dico anche che è vero che siamo già a febbraio, ma potremmo dire che siamo ancora a febbraio, quindi da questo punto di vista sono fiducioso che la squadra stia intraprendendo un cammino che la porti ad essere un qualcosa di diverso tra un mese, un mese e mezzo, due mesi, perché sono convinto che questa cosa ci riuscirà".

Guarda lontano Gaburro, ma anche vicino. "Abbiamo una partita molto delicata dal punto di vista tattico perché la Vis Pesaro è una squadra completamente diversa rispetto a quella che si è vista all’andata, per quanto riguarda l’atteggiamento soprattutto – spiega l’allenatore del Rimini – È una squadra che difende molto bassa, che verticalizza molto, a differenza della Vis Pesaro dell’andata che aggrediva molto e poi sviluppava da basso. Quindi è una squadra che gioca praticamente al contrario rispetto a quella vista al Neri nella partita d’andata".

Per quel che riguarda il suo Rimini, al di là di prestazione, scelte tattiche e avversario, Gaburro di una cosa è certo. "Prima di Gubbio venivamo da tre risultati utili di fila e dobbiamo riprendere a far punti". Come è certo che il fattore ambientale, con un duello avvincente anche sugli spalti, avrà il suo peso. "Sappiamo che in certe situazioni dobbiamo mantenere i nervi più saldi possibile. Però se sarà, e dovrà essere per forza di cose, la partita della pazienza, dovrà esserlo anche dal punto di vista caratteriale e non soltanto dal punto di vista tecnico".