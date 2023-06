Rimini a piccoli passi Iscrizione dietro l’angolo

di Donatella Filippi

Il ‘Romeo Neri’ è ok, la fidejussione è stata ottenuta. Ora non resta che consegnare, categoricamente entro la giornata di martedì, tutta la documentazione per iscrivere il Rimini al prossimo campionato di serie C. I biancorossi rispettano le scadenze, cosa che per altro non fa nemmeno troppo notizia in un momento in cui il club sta passando di mano. Cessione non ancora perfezionata e, quindi, spetta ancora al presidente Alfredo Rota mettere benzina nel serbatoio. E c’è da dire che il numero uno dei biancorossi, ora più che mai, ha tutto l’interesse nel farlo. Interessi di cuore e non solo. Della cessione del centenario club di Piazzale del Popolo si tornerà a parlare con fatti concreti la prossima settimana. Da una parte Rota, dall’altra l’imprenditore italo-svizzero Petracca. I tempi tecnici per la conclusione dell’operazione non possono evidentemente essere ancora noti. Ma c’è da scommettere che sulla faccenda da qui alla fine del mese si metterà un punto. E tutto lascia presagire che l’esito sarà positivo. O, almeno, al momento non sembrano esserci troppi nodi da sciogliere, se non quelli ‘tecnici’.

Anche perché si rischia di arrivare alla programmazione del prossimo campionato con il fiatone. Da luglio si inizierà veramente a fare sul serio, quando il mercato estivo entrerà ufficialmente nel vivo. E allo stato attuale il Rimini è al palo. La vigile attesa è comprensibile, ci mancherebbe altro, ma alla lunga potrebbe diventare quanto meno fastidiosa. I biancorossi attualmente non hanno un allenatore, ma hanno sotto contratto più di mezza squadra. E, a proposito di mister, si chiude definitivamente il discorso con Luca Tabbiani (foto), tecnico ex Fiorenzuola corteggiato a lungo dal direttore sportivo Andrea Maniero, che ieri si è ufficialmente accasato al Catania neopromosso in serie C. Anche se c’è da dire che la pista che portava a Tabbiani nelle ultime settimane non era poi più così tanto calda. ‘Colpa’ di questo immobismo che tiene sulle spine i tifosi che già sono in astinenza da calcio, ma anche di un amore che poi così tanto amore non si era dimostrato.

Il direttore sportivo Andrea Maniero resta alla finestra, valuta, mantiene i contatti aspettando di capire quale sarà la linea da prendere. Di capire quali saranno le reali intenzioni del successore di Rota. Questioni che interessano da vicino anche i tifosi, ovviamente.