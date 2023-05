Rimini ai playoff, l’attesa è finita L’avventura parte da Pontedera

di Donatella Filippi

Nome dell’avversario e orario d’inizio. Il Rimini giocherà il primo turno della fase a gironi dei playoff giovedì sera, alle 20.45, in casa del Pontedera. Il giorno tanto atteso è arrivato. Perché, dopo settimane di incertezza e attesa, ieri il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Siena con altri quattro punti di penalizzazione da scontare in questa stagione sportiva. Penalizzazione, più un ammenda di 1.000 euro e l’inibizione per 4 mesi e 15 giorni per il suo presidente Emiliano Montanari. La società toscana era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. Una punizione che, classifica aggiornata alla mano, fa uscire di scena dai playoff il club toscano. Festeggia la Recanatese che si prende il decimo posto in classifica, l’ultimo utile per disputare gli spareggi promozione fino a questo momento occupata dal Rimini. Rimini che, quindi, avanza di una posizione raggiungendo il nono gradino della classifica. Quindi, non sarà più il Gubbio la squadra da affrontare al primo turno, ma il Pontedera, come del resto pronosticato ormai da giorni. Ad affrontare gli umbri sarà la Recanatese. Mentre la terza e ultima gara del primo turno playoff nel girone B sarà quella tra Ancona e Lucchese.

Utile ricordare che le squadre meglio posizionate in classifica avranno il vantaggio, non da poco, di poter contare su due risultati su tre. Cosa che non vale per il Rimini che giovedì sera a Pontedera sarà chiamato esclusivamente a vincere per scalare la prima delle dieci montagne che porteranno alla finale in programma il 18 giugno. Un percorso lunghissimo, fatto di tantissime tappe per chi, come i biancorossi, partono dalla prima. Ma con la voglia di stupire, dopo un girone di ritorno deludente e dopo aver ricaricato a dovere le batterie. Perché dal punto di vista pratico, in fin dei conti, il rinvio dei playoff potrebbe non aver fatto male alla squadra di mister Gaburro. Questo, però, ce lo potrà dire soltanto il campo e l’attesa è quasi finita.

La classifica aggiornata: Reggiana 81; Cesena, Virtus Entella 79; Carrarese 62; Gubbio 61; Pontedera 60; Ancona 58; Lucchese 51; Rimini, Recanatese 47; Fermana, Siena 44; Olbia, Fiorenzuola, Torres 41; Vis Pesaro 39; Alessandria 38; San Donato Tavarnelle 37; Imolese 30; Montevarchi 28.