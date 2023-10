Rimini al Flaminio per concedere il bis

Dopo essersi presi tutto il bottino sul campo del Due G Parma lo scorso turno, i biancorossi del Calcio a cinque Rimini questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) torneranno sul parquet del Flaminio per affrontare l’Equipo Crevalcore. E cercare di concedere il bis. Impresa non impossibile contro la neopromossa penultima in classifica con tre punti messi insieme sin qui, uno in meno dei romagnoli. Due le assenze in casa Rimini. Mister Monesi dovrà rinunciare ancora una volta a Tonini infortunato, ma in questa occasione anche a Marino, fermato dal giudice sportivo.

Futsal C1 (5ª giornata): X Martiri-Futsal Sassuolo, Aposa Bologna-Calcio a cinque Forlì, Calcio a cinque Rimini-Equipo Crevalcore, Mernap Faenza-Due G Parma, Rossoblù Imolese-Montale, Villafontana-Baraccaluga.

Classifica: X Martiri, Mernap Faenza 12; Futsal Sassuolo, Due G Parma, Baraccaluga 7; Calcio a cinque Forlì 6; Polisportiva Villafontana 5; Calcio a cinque Rimini 4; Equipo Crevalcore, Rossoblù Imolese, Montale 3; Aposa Bologna 0.