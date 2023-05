Rimini alle prese con le scadenze

In attesa di conoscere le prossime mosse societarie, il Rimini inizia a pensare alla prossima stagione. E lo fa fissando le scadenze. Il campionato di serie C per qualcuno non si è ancora concluso (in ballo ci sono i playoff che, alla fine, garantiranno un’altra promozione in B), ma in tanti già preparano la domanda di iscrizione per il prossimo. Tra queste c’è anche il Rimini del presidente Rota, alle prese con tutta una serie di documenti da mettere in fila, oltre alle fidejussioni del caso. Un passo verso il futuro attendendo di conoscere le intenzioni del presidente Alfredo Rota. In Piazzale del Popolo regna il silenzio, almeno per il momento. Ma questo non sta a significare che non siano in atto grandi manovre. Il tempo stringe, questo si sa, e presto, comunque sia, le intenzioni societarie dovranno trasformarsi in programmi.