Rimini ancora al tappeto La vetta ora si allontana

Sempre costretto a rincorrere, alla Primavera 4 del Rimini non sono sufficienti le reti di Lonardo e Fraternale per battere il Sangiuliano City (3-2). E la Pro Patria capolista prova a spiccare il volo, ora a più sei dai biancorossi. Rimini: Conti, Bianchi, Gerboni, Nastase, Briscu, Gianfrini (29’ st Marcello), Serfilippi (29’ st Fraternale), Cherubini, Capparelli (1’ st Di Pollina), Lonardo, Zanni (1’st Russo). A disp.: Campedelli, Gabriele, Ricci, Minni, Madonna, Diotallevi. All.: Brocchini. Un passo avanti in classifica per la Primavera 4 della San Marino Academy che davanti al pubblico amico non va oltre il pareggio contro il Trento (2-2). A segno Gasperoni e Muratori. San Marino Academy: Chiarabini, Caverzan, Riccardi, Drudi (74’ Righi), F. Ciacci (77’ M. Ciacci), Zafferani, Ugolini, Renzi (74’ Vernazzaro), Moretti (59’ Yazici), Molinari (dal 59’ Muratori), M. Gasperoni. A disposizione: Battistini, Borasco, M. Casadei. All.: Cancelli.

Primavera 4. Girone A (24ª giornata): Pro Patria-Torres 2-0, Mantova-Triestina 0-0, Pontedera-Pergolettese 0-2, Rimini-Sangiuliano City 2-3, San Marino Academy-Trento 2-2, Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 1-1. A riposo il Novara.

Classifica: Pro Patria 51; Rimini 45; Arzignano Valchiampo, Triestina 40; Pergolettese 39; Sangiliano City 36; Novara 33; Mantova 28; Virtus Verona 23; Pontedera, Torres 21; Trento 18; San Marino Academy 12.