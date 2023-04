Rimini, appuntamento fissato per l’11 maggio

di Donatella Filippi

Si parte l’11 maggio e probabilmente si parte da Pontedera. Ma ancora il Rimini dovrà attendere per conoscere con esattezza il nome dell’avversario da affrontare nel primo turno dei playoff. Con calma. Per il momento i biancorossi sanno solo la data di inizio degli spareggi promozioni, data che ieri la Lega ha ufficializzato, dopo il deferimento del Siena. La Procura federale, infatti, ha deferito il club toscano al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, per il mancato versamento di ritenute Irpef e contributi Inps. Un deferimento che annuncia una seconda penalizzazione per il Siena che potrebbe così scivolare fuori dalla zona playoff. Ma la partita è tutt’altro che conclusa. L’udienza da parte del Tribunale federale nazionale, infatti, è fissata per l’8 maggio. Così, la Lega è stata costretta a fissare la data d’inizio dei playoff dopo quella data. Esattamente l’11 maggio, esattamente quando la classifica del girone B sarà ridisegnata tenendo conto di eventuali penalizzazioni. Il Rimini aspetta e si allena. Ma intanto inizia a pensare più al Pontedera che al Gubbio. Perché è più che probabile che i biancorossi, a conti fatti, salgano un gradino in classifica piazzandosi al nono posto, invece che al decimo attuale. Se così fosse, gli incroci playoff prenderebbero un’altra piega dal punto di vista dell’avversario.

Non più il Gubbio, appunto, ma il Pontedera. E, comunque, il cammino del Rimini agli spareggi promozione partirà lontano dalla Romagna. Che sia Umbria o che si tratti di spingersi verso la Toscana. Slittando la data di inizio, naturalmente, slittano anche tutte le altre del percorso playoff. Percorso decisamente lungo. Quindi, ricapitolando, primo turno giovedì 11 maggio in gara unica. Chi passa procede verso il secondo turno, sempre in gara unica, che si giocherà domenica 14 maggio. Chi la spunta va dritto alla fase playoff nazionale quando si inizieranno a disputare match di andata e ritorno. Il primo doppio confronto si giocherà giovedì 18 maggio e lunedì 22. L’avventura, per chi ha la forza di proseguire il viaggio, procede al secondo turno con due round: andata sabato 27 maggio e ritorno mercoledì 31. Poi le final four. Le semifinali si giocheranno domenica 4 giugno l’andata e giovedì 8 giugno il ritorno. E finalmente la finale: andata martedì 13 giugno e ritorno domenica 18. Con quindici giorni di ritardo rispetto alla precedente tabella di marcia.