Rimini, attento alla Fermana dei ’riminesi’

di Donatella Filippi

Il gol di Rosso nel secondo minuto di recupero, l’urlo del ‘Romeo Neri’ che si sente fino all’Arco d’Augusto. La ricordano bene la gara d’andata contro la Fermana dei riminesi Protti e Andreatini al ‘Romeo Neri’ i tifosi del Rimini. Complicata, scorbutica. Con i marchigiani disposti a farsi ‘asfaltare’ pur di mettere in tasca qualcosa. E, alla fine, la squadra di Protti quella gara ha pure rischiato di vincerla. Complici, c’è da ricordarlo, le solite amnesie difensive dei biancorossi e un arbitraggio non esattamente casalingo (2-2 il finale). Ora quella è acqua passata. Perché il Rimini di oggi non è quello di allora. Perché soprattutto la Fermana di oggi non ha più gli obiettivi di allora. Quella pronta ad alzare le barricate su tutti i campi per allontanarsi il più possibile dalla zona pericolosissima della classifica. Ora sogna i playoff. Anche se il santarcangiolese Stefano Protti, neanche a dirlo, tira il freno a mano. "La partita con il Rimini sfida playoff? Lasciamo stare – ha detto nei giorni scorsi in tv – Vero che gli obiettivi in questo momento siano ampiamente meritati, perché la squadra sta facendo qualcosa che è fuori dalla linea di quello che mi è stato chiesto, dopo essere partiti con 25 ragazzi giovanissimi. Pertanto, ad oggi è come se avessimo vinto la coppa dei campioni.

Certo l’obiettivo dei 42 punti a 10 gare dalla fine appare dietro l’angolo, ma credo che domenica incontreremo un’altra squadra importante che dopo le tre-quattro corazzate metto al pari dell’Ancona. Da parte nostra, mi auguro di recuperare qualche giocatore altrimenti andremmo incontro a una nuova settimana difficile". Tutto secondo copione. Il Rimini, invece, in questa stagione un posticino ai playoff se lo è sempre tenuto stretto. Ma in casa biancorossa sanno benissimo che conterà solo esserci a maggio lì, tra le prime dieci. E sanno anche perfettamente quanto siano importanti, per il morale e per la classifica, i punti in palio domenica al ‘Recchioni’.

Tenendo ben in mente quel 2-2 dell’andata. Perché c’è da scommetterci che, comunque, la Fermana di Protti non sarà troppo diversa da quella di allora, nonostante siano cambiati gli obiettivi stagionali. Battaglia sia e il Rimini dovrà scendere nelle Marche con l’elmetto, e anche con una buona dose di fantasia.