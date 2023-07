Rimini, caccia al bomber Pressing su Ferrante

di Donatella Filippi

Ci sono ancora tante cose da capire e sistemare. A partire dalla stanza dei bottoni fino ad arrivare sul campo, alla scelta del mister. Ma questo non significa che il Rimini non stia già prendendo forma. Tanto da iniziare già a pensare ai bomber. Perché, si sa, per quelli bisogna muoversi per tempo. Tempo che inizia a mancare a un Rimini che lavora a fari spenti sperando che questa sia la settimana giusta per il famoso passaggio di proprietà dalle mani di Alfredo Rota a quelle di Stefano Petracca. L’appuntamento dal notaio, del quale ormai si parla da giorni e giorni, ora non è solo dietro l’angolo, ma anche indispensabile per iniziare a sbrigare le questioni sotto la luce del sole. Ma in attesa che il fatidico giorno si materializzi il club di Piazzale del Popolo continua a corteggiare l’ex attaccante del Cesena, Alexis Ferrante. Che a Cesena la passata stagione era arrivato in prestito dalla Ternana. E proprio dal club umbro ora potrebbe tornare in Romagna, ma sulla sponda biancorossa. Argentino d’origine, proprio come il nuovo mister del Rimini, Diego Gabriel Raimondi (manca la firma, sì, ma che sia lui il dopo Gaburro sembrano non esserci più troppi dubbi), 28 anni, tanta serie C in carriera, ma anche un po’ di B e un passaggio in serie D. Ternana, Foggia e Cesena le ultime sue squadre e quella in Puglia, prima di approdare la passata stagione in bianconero, è stata la sua miglior annata in termini di gol: 13 in 28 volte in campo. Il Rimini lo corteggia, ma in questo momento sta lavorando anche su un altro fronte, restando nel reparto dei bomber. Perché l’obiettivo è quello di tenersi stretti Claudio Santini, capocannoniere indiscusso dei biancorossi la passata stagione. All’attaccante toscano non mancano le richieste, la maggior parte in categoria. Il Rimini non se lo vuole lasciare scappare, cosa che invece potrebbe dover fare con l’altro ’gioiello’ della scorsa annata: Andrea Delcarro. Perché le sirene della B continuano a suonare forte nella testa del centrocampista. E il club di Piazzale del Popolo potrebbe non opporsi a ulla sua partenza, seppur con un altro anno di contratto in mano. Da sistemare c’è anche la questione legata ai numeri uno con Zaccagno libero di accasarsi altrove ormai da più di qualche giorno e Cesare Galeotti rientrato alla base, alla Spal. Una storia ancora tutta da scrivere, sempre che il Rimini non decida di guardare altrove.