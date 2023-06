Rimini, caccia al mister Tra i papabili anche Sullo

di Donatella Filippi

Le vicende societarie non mettono in ombra quelle ‘di campo’. Perché è chiaro che in questi giorni in casa Rimini a tenere banco ci pensa quello che presto potrebbe diventare presto un passaggio di proprietà, ma è anche vero che i giorni passano e il prossimo campionato di serie C sarà comunque da mettere in cantiere. Il prima possibile per non perdere troppo terreno rispetto alle dirette concorrenti. Anche il mese di giugno scorre veloce e il Rimini non ha ancora un allenatore. Dato ormai per certo l’addio con Marco Gaburro, i biancorossi in queste settimane si sono guardati attorno. E un profilo di quelli che piace, e anche parecchio in Piazzale del Popolo, è quello di Salvatore Sullo. Napoletano, 51 anni, ex centrocampista che in carriera ha vestito le maglie, tra le altre, di Pescara, Reggiana, Messina e Avellino. Una volta appese le scarpe al chiodo per lui è iniziata una ‘seconda vita’ in panchina. In primis come vice.

A Bari e a Torino, a Verona sponda Chievo con Gian Piero Ventura, ma al fianco del tecnico genovese anche sulla panchina della Nazionale. Per poi, dal 2019, mettersi in proprio iniziando da Padova. Fino a Messina la stagione successiva. Quello di Sullo non è l’unico nome sulla lista dei biancorossi. Lista che con il passare dei giorni si è fatta abbastanza lunga considerando che il Rimini, per ovvie ragioni societarie, continua a viaggiare con il freno a mano tirato. Per il momento, quindi, al direttore sportivo Andrea Maniero non resta che trattare, mantenere i contatti e soprattutto attendere di capire quale sia la rotta da prendere. Una chiacchierata con Sullo, ma anche una con Mirko Cudini, tecnico marchigiano, 49 anni, la passata stagione alla Fidelis Andria. Ma quello di Sullo e quello di Cudini non sono gli unici nomi su quella corposa lista. L’accelerata evidentemente è attesa nei prossimi giorni, quando le ‘nebbie’ societarie inizieranno a diradarsi. Intanto, nelle stanze dei bottini si continua anche a pensare all’iscrizione. E da questo punto di vista il tempo stringe ancora di più. Questa è la settimana nella quale si dovrà dimostrare di avere un impianto in regola. Quindi, alla Lega si dovrà presentare tutta la documentazione relativa al ‘Romeo Neri’. Poi entro martedì della prossima settimana dovrà essere perfezionata la domanda di iscrizione. Sarà sempre il presidente Rota a occuparsene?