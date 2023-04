Rimini, c’è da riconquistare il ‘Romeo Neri’

di Donatella Filippi

Mai nella sua storia il Rimini non ha vinto nemmeno una gara in casa nel girone di ritorno. Ha la possibilità di non farlo anche la squadra di Marco Gaburro che domenica al ‘Neri’ non soltanto cercherà di centrare l’obiettivo playoff, ma proverà pure a eliminare quel fastidioso zero dalla casella delle gare vinte sul terreno amico in un intero girone. I numeri casalinghi dei biancorossi ormai li conoscono anche i muri del vecchio ‘Romeo Neri’. Cinque punti messi insieme in nove gare, dopo il giro di boa. Una miseria. Con la vittoria che manca dal 10 dicembre scorso, da esattamente più di quattro mesi. Una vita calcistica. Un successo con il Montevarchi ora di certo non servirà a metterci una pietra sopra, ma sicuramente renderebbe più dolce il cammino dei biancorossi verso i playoff. Anche se alla squadra di Gaburro, poi in realtà, basterebbe solo un punto per arrivare al traguardo con le braccia alzate al cielo.

Aspettando che il tabù venga sfatato, ci si interroga sul perché uno stadio tanto amico sia diventato il nemico numero uno. Tanto da farsene un cruccio. Tanto da soffrire, gara dopo gara, all’ennesima potenza i ‘rumori’ di insofferenza del popolo biancorosso. Che tutti i torti non li ha quando storce il naso davanti a quanto raccolto da Laverone e compagni negli ultimi mesi al ‘Neri’. Ma ora i biancorossi sono all’ultima fatica casalinga considerando che se dovessero centrare gli spareggi promozione poi la prima parte del cammino sarebbe tutta in viaggio. Ieri Gaburro è tornato a guardare negli occhi i suoi. Il tecnico veneto nella ripresa domenicale, subito dopo il ko di Ancona, aveva già messo sotto la lente quanto successo nelle Marche. E forse per la prima volta in questa stagione, a caldo, aveva anche dato segni di preoccupazione pensando alla difficoltà dei suoi di uscire dall’ennesima situazione complicata. Gaburro ora ritrova tutte le forze anche in difesa.

O quasi. Ieri alla ripresa hanno corso insieme ai compagni anche Panelli e Gigli che dovrebbero essere entrambi a disposizione per la gara con il Montevarchi. Lavoro differenziato soltanto per Haveri, ma anche il problema fisico del mancino sembra di lieve entità.