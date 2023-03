Rimini, c’è da scrollarsi di dosso un tabù

di Donatella Filippi

"Più che un tabù è un cruccio". Non ci gira attorno Marco Gaburro. La vittoria al ‘Romeo Neri’ al suo Rimini manca da troppo tempo. Da tre mesi esattamente, da quell’11 dicembre in cui i biancorossi stesero l’Ancona. Oggi contro il Pontedera l’occasione per rifarsi, per buttarsi alle spalle settimane e settimane di semi digiuno casalingo. Ma non solo. Quei tre punti pesano soprattutto in chiave playoff. "Perché al di là che si giochi in casa – dice l’allenatore – questa è una partita importante, come lo saranno altri scontri diretti al ‘Neri’". Troppo presto per iniziare a tenere costantemente in mano la calcolatrice, ma è chiaro che, a otto gare dallo stop alla regular season, qualche tabella è possibile buttarla giù. E le gare con Pontedera e Fiorenzuola sul sintetico amico potrebbero risultare decisive. "Non credo che il passo delle squadre di centro classifica sarà questo nelle ultime otto partite – prevede Gaburro – Quindi, se si vuole mantenere la decima posizione bisogna aumentare la media punti". Insomma, bisogna iniziare ad andare più forte soprattutto in casa. E soprattutto da oggi. Nonostante qualche inciampo di troppo dal punto di vista degli uomini a disposizione. La zona gol, orfana ancora del bomber Santini, nelle ultime settimane ha fatto spesso scattare l’allarme tra un acciacco e l’altro.

Tanto da ributtare nelle mischia Rosso e Piscitella, sui quali il club biancorosso sembrava aver messo una pietra sopra alla chiusura del mercato invernale. "In quei ruoli avendo fuori Santini e Mattia Rossetti non abbiamo tante alternative – spiega Gaburro – I cambi poi possono essere decisivi, il fatto di avere due giocatori sottopunta o sugli esterni è importante. Rosso era già a disposizione dall’ultima partita, gli manca il campo, Piscitella ha lavorato meno con il gruppo, ma è un giocatore con caratteristiche che in 20-30 minuti gli consentono di fare bene. Lui ha molta carica emotiva in questo momento, ma in positivo".

E per chiudere sul Pontedera... "Una squadra che ha fatto quattro punti più di noi, ha fatto un campionato in crescendo nella seconda parte del girone d’andata. Gioca un 3-5-2 o un 3-4-1-2 aggressivo, porta tanti giocatori sopra la linea della palla e fa del ritmo un suo punto di forza".