Rimini, c’è un derby da dimenticare in fretta

di Donatella Filippi

Due sconfitte consecutive da dimenticare. Sei punti, i primi del girone di ritorno, già lasciati per strada. Con quelli persi nel tragitto verso Cesena che pesano più di quelli consegnati nelle mani del San Donato Tavarnelle. Così, i novanta minuti di oggi contro la Virtus Entella sono di quelli nei quali è vietato sbagliare. Anche se l’avversario è di prima fascia. "Sono partite sempre di livello – lo sa Marco Gaburro – come abbiamo visto nel derby, contro squadre che hanno grande qualità. Quindi bisogna essere bravi, concentrati, non concedere niente, non sbagliare niente perché comunque al minimo errore queste squadre ti possono colpire". Lo sottolinea l’allenatore del Rimini perché il gol di Prestia, arrivato nel finale, ancora brucia. Ma quella è acqua passata, in fin dei conti. La fotografia dell’avversario è facile scattarla. "L’Entella sul piano dell’organico puro è una squadra che può essere messa nelle prime tre – dice Gaburro – ma anche nelle prime due probabilmente. Magari ha avuto un percorso un po’ meno regolare rispetto al Cesena o alla Reggiana, ma parliamo di differenze di pochissimi punti, quindi poi in realtà se andiamo a vedere i punti che sono stati fatti sono tanti. È una squadra che ha avuto un cambiamento anche tattico, soprattutto nell’ultimo periodo, probabilmente alla ricerca di qualche cosa in più che non è riuscita a trovare nel girone d’andata".

Nessun problema in infermeria considerando che il tecnico veneto ha inserito nella lista dei convocati anche l’attaccante Mencagli, out ormai da mesi a causa di un problema muscolare.

Ma a non fare sconti, questa volta, è il giudice sportivo che ha fermato per un turno Vano e Matteo Rosetti. Quindi, per forza di cose, Gaburro dovrà cambiare qualcosa rispetto al derby di domenica scorsa contro il Cesena. In zona gol potrebbe trovare posto dal primo minuto l’attaccante Mattia Rossetti in compagnia di Gabbianelli e del bomber Santini. Qualche variazione è prevista anche a centrocampo dove potrebbe tornare a comandare Pasa, insieme a Tonelli e Delcarro. Magari, uno spezzone di gara potrà spettare anche a Biondi, centrocampista arrivato in Romagna appena qualche ora fa, in prestito dal Pordenone.