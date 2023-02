Rimini-Chieti, la sfida nei numeri Squadre gemelle a trazione Usa

Rimini contro Chieti, l’intrigante partita in programma domani alle 19 al Flaminio, si può ‘leggere’ anche attraverso le cifre, quei numeri che nella pallacanestro qualcosa stanno a significare. A livello di ripartizione dei tiri, le duellanti sono piuttosto simili, nel senso che l’Rbr si prende 37.6 conclusioni da due e 25.5 da tre a gara, mentre il Mokambo si assesta su 37 e 24.1, così come entrambe si affacciano in lunetta lo stesso numero di volte (16.7 liberi la Rinascita contro i 16.8 degli abruzzesi). Le percentuali su azione sorridono ai biancorossi (51% contro 48% da due, 35% contro 34% nelle triple), con Chieti che si esprime meglio a cronometro fermo (76% contro 74%).

I due solisti per eccellenza sono le guardie statunitensi: Jazz Johnson viaggia a 20.4 punti a uscita con il 44.6% dall’arco, mentre il teatino Darryll Jackson, che ha passaporto maltese ed è più vecchio di Jazz di 11 anni, si ferma a 18.1 pt pur tirando a sua volta molto bene da tre (44.7%). Curiosa pure l’incidenza degli stranieri nella produzione offensiva della squadra. La premiata ditta Johnson & Ogbeide provvede al 47.2% dell’intero fatturato di RivieraBanca: leggermente più lieve l’impronta di Jackson e Roderick (43.6%), ma va detto che T-Rod, nelle sue 4 gare sin qui disputate con il Mokambo, si è limitato a imbucarne 13.8 a uscita, bottino che può sicuramente lievitare.

Il marcatore italiano più prolifico di Chieti è Andrea Ancellotti: per il ‘7 piedi’ ex Santarcangelo si sono 10 punti tondi a incontro. In casa Rinascita, invece, il ‘made in Italy’ ha il suo terminale preferito in Stefano Masciadri (7.9 pt).

a.c.