Rimini colpito e affondato dall’Entella

1

VIRTUS ENTELLA

4

(4-3-1-2): Galeotti; Tofanari, Pietrangeli, Allievi (15’ st Panelli), Haveri (15’ st Laverone); Delcarro, Pasa (37’ st Tanasa), Tonelli (15’ st Piscitella); Gabbianelli, Rossetti (32’ st Mencagli), Santini. A disp.: Zaccagno, Gigli, Regini, Acquistapace, Biondi, De Rinaldis, Rosso, Accursi, Sereni. All.: Gaburro.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): De Lucia; Parodi, Pellizzer, Chiosa; Zappella (41’ st Sadiki), Corbari (26’ st Dessena), Rada (14’ st Paolucci), Barlocco; Ramirez (26’ st Siatounis); Zamparo, Merkaj (14’ st Morosini). A disp.: Borra, Paroni, Giammaresi, Reali, Sadiki Favale; Tascone, Meazzi, Faggioli. All.: Volpe.

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino.

Reti: 18’ pt e 11’ st Merkaj, 4’ st Rada, 9’ st Rossetti.

Note – Spettatori 2.772: 1.849 abbonati e 7.792 biglietti. Angoli 6-6. Ammoniti: Chiosa, Rada, Zamparo, Panelli.

di Donatella Filippi

È una coperta che, da qualsiasi parte la tiri, è sempre un po’ troppo corta. Non è affatto corta, anzi morbidissima e confortevole, quella della Virtus Entella che, quasi passeggiando, a Rimini mette in tasca tre punti pesantissimi. Punti che restano, invece, un miraggio per la squadra di Gaburro, ancora a secco nelle tre gare del girone di ritorno. Ma probabilmente, anche se l’ultima è sempre la più cocente, quella contro i liguri, rispetto alle precedenti con San Donato Tavarnelle e Cesena, è meno dolorosa. Perché la potenza degli avversari è innegabile. Dinamica e sempre ‘pronta a uccidere’ la squadra di Volpe. Cosa che non si può certo dire di quella di Gaburro.

Tre tocchi e Merkaj e compagni te le ritrovi davanti al portiere avversario. Ben di più ci vuole a Gabbianelli e compagni per fare male agli avversari. Se a questo ci aggiungi errori difensivi grandi come una casa, allora il gioco è fatto e sono dolori. L’avvio del Rimini non è di quelli che possano far vedere all’orizzonte una disfatta. Anzi, l’Entella soffre le avanzate biancorosse. Proprio come era successo all’andata. Ma il diagonale di Santini, questa volta, va fuori di pochissimo. Con il passare dei minuti, però, i liguri prendono campo e coraggio. Tanto da passare in vantaggio al primo affondo. A seminare il panico è Merkaj.

È proprio lui a dare il via all’azione e a vincere il duello finale con Pietrangeli, prima di scaraventare alle spalle di Galeotti. Minimo sforzo massima resa per una squadra di talento, ma perfettamente calata, con il tempo, in serie C. Cosa che non riesce al Rimini che di talento ne ha meno, ma anche di mentalità. Così succede che, dopo un colpo di testa non troppo insidioso di Rossetti, Merkaj ha anche l’occasione per il raddoppio prima dell’intervallo. Nella ripresa all’Entella basta pochissimo per mettere nuovamente le cose in chiaro. Esattamente quando la rovesciata tentata da Chiosa diventa un assist perfetto per Rada. Il Rimini si rimette immediatamente in sesto e accorcia. Sulla punizione di Gabbianelli, De Lucia compie un pasticcio, la difesa non rinvia e per Rossetti è tutto facile. Ma la verve biancorossa dura poco perché c’è ancora Merkaj, questa volta sfruttando un tentennamento di Allievi, a tenere a distanza i biancorossi. Poi, nel finale, la rete di Morosini è pura accademia.