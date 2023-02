Rimini con il dubbio Vano per la gara contro il Siena

Un unico dubbio, almeno nel compilare la lista dei convocati. Poi i soliti eterni ballottaggi. È un Rimini che sa quanto valgono i novanta minuti che andranno in scena domenica al ’Romeo Neri’ contro il Siena. Per la classifica, ovviamente, ma anche per dimostrare che, a mercato di riparazione chiuso, il processo di crescita va avanti a passo spedito. Marco Gaburro deve verificare le condizioni di Vano.

L’attaccante romano, colpito duro nel match di domenica scorsa a Pesaro, sta continuando a svolgere un lavoro differenziato. E se oggi dovesse rimettersi a correre insieme ai compagni per lui contro il Siena ci sarebbe, almeno, un posto in panchina. Per il resto l’infermeria non dà segni d’allarme.

Anzi, resta poco frequentata, come del resto nell’ultimo periodo, dopo mesi da tutto esaurito. Con Vano a mezzo servizio, starà ancora una volta a Mencagli caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco. Sicuramente al suo fianco ci sarà Santini e quella con il Siena potrebbe essere la gara del ritorno dal primo minuto di Mattia Rossetti al posto di Gabbianelli. Supposizioni di metà settimana, o poco più. Come quelle che portano a una probabile conferma in mezzo al campo di Sandri con il rientro dal primo minuto di Delcarro.