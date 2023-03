Rimini, con la Reggiana è giornata biancorossa

di Donatella Filippi

Dovevano essere due e due saranno. Coma ‘da accordi’. Giornata biancorossa sabato al ‘Romeo Neri’ per il match che il Rimini giocherà contro la capolista Reggiana (inizio alle 17.30). A poco è valsa la levata di scudi sui social. Gli abbonamenti non saranno validi. Tutti al botteghino. La prevendita è già attiva e la giornata di ieri è stata riservata ai soli abbonati. Una prelazione che consentirà di mantenere il proprio posto sugli spalti dello stadio di Piazzale del Popolo. Poi da domani gli abbonati potranno usufruire soltanto della tariffa agevolata per l’acquisto del tagliando e la prevendità sarà aperta a tutti. I prezzi dei biglietti riservati agli abbonati, come detto, saranno a un prezzo agevolato: Tribuna Centralissima intero 22 euro, ridotto 20. Tribuna Centrale intero 19 euro, ridotto 17. Tribuna Laterale e Distinti 12 euro, ridotto 10. Curva locali intero 9 euro ridotto 8. Prezzi per i non abbonati: Tribuna Centralissima intero 25 euro, ridotto 22. Tribuna Centrale intero 22 euro, ridotto 19. Tribuna Laterale e Distinti 18 euro, ridotto 15. Curva locali intero 14 euro, ridotto 11. Ma c’è di più. Per i settori Curva, Distinti e Laterale i prezzi dei biglietti sono legati a quelli della prossima gara interna con il Fiorenzuola (il 6 aprile): quel biglietto lo pagheranno 4 euro.

Allo Store Rimini fino a venerdì i tagliandi si potranno acquistare dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30. Nel giorno del match i botteghini saranno aperti dalle 16 alle 17.45. Come di consueto i biglietti si possono acquistare anche dai rivenditori autorizzati. A Rimini alla Tabaccheria Pruccoli, da Visit Rimini all’Ufficio turistico stazione, alla Tabaccheria Romani, al Millenium Bar Tabaccheria. A Santarcangelo alla Tabaccheria della Piazza, a San Marino al Free Shop del centro commerciale Atlante, a Cattolica alla caffetteria Mazzini.

La vendita è aperta anche on line sui siti www.riminifc.it e www.vivaticket.com. Sono poco meno di 750, invece, i biglietti acquistati dai tifosi della Reggiana nel primo giorno di prevendita sui 1.200 a disposizione. Il momento non è dei migliori per il Rimini, in casa i biancorossi nel girone di ritorno non hanno ancora vinto una partita. Ma la squadra di Gaburro è ancora in piena corsa verso i playoff, con la salvezza praticamente in tasca, e i tifosi si vedono nel momento del bisogno.