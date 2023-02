Rimini, con la Vis c’è anche Delcarro

di Donatella Filippi

Ora ha occhi solo per la Vis Pesaro il Rimini di Marco Gaburro. Archiviato, naturalmente con qualche mal di pancia la sconfitta contro il Gubbio, i biancorossi da ieri hanno iniziato a preparare novanta minuti, quelli di domenica al ‘Benelli’, che di certo non sono come tutti gli altri. Non un derby, ma quasi. Storicamente una gara particolarmente sentita da entrambe le tifoserie. Il Rimini ci arriva con il morale sotto i tacchi, ma con la consapevolezza di aver ritrovato un po’ di brillantezza. E anche qualche alternativa in più ‘figlia’ del mercato di riparazione. Senza dimenticare che per la gara in casa della Vis il tecnico veneto potrebbe ritrovare anche Delcarro. Un affaticamento muscolare ha stoppato il centrocampista match winner di Alessandria lo scorso turno contro gli umbri, ma ora sembra pronto a rientro. Tanto che nei prossimi giorni Delcarro dovrebbe tornare regolarmente a correre con i compagni donando un’importante alternativa in più a Gaburro in mezzo al campo. Un centrocampo che è sicuramente uscito con le spalle più larghe dal mercato invernale. Gli arrivi di Biondi e Sandri, infatti, hanno donato gioventù e qualità alla truppa biancorossa. Ma difficilmente l’allenatore del Rimini, se per domenica Delcarro dovesse essere tornato al top della condizione fisica, rinuncerà al giocatore che sin qui è stato il più incisivo in zona gol (sei le reti realizzate dall’ex Ancona).

Naturalmente dopo Santini. Ieri capitan Laverone e compagni, dopo due giorni di riposo, si sono rimessi a correre. Il match con il Gubbio era già stato messo sotto la lente, a caldo, domenica mattina. Poi per tutti il tempo di ricaricare le batterie e concentrarsi sulla squadra dell’ex Oscar Brevi. Cercando di isolarsi dai rumori della piazza e anche dall’euforia dell’attesa. Con il rientro di Delcarro mister Gaburro dovrebbe, così, ritrovare la rosa al completo.

Una settimana intera di tempo anche per cercare di far tirare il fiato a quei giocatori che le tre gare nel giro di pochi giorni a livello fisico le soffrono particolarmente. Da Vano a Pasa. Ma quella di domenica a Pesaro potrebbe essere anche la gara giusta per vedere all’opera Sandri, il talentino di centrocampo arrivato in Romagna nell’ultimo giorno di mercato.