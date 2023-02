Rimini con un Vano in più per tornare a vincere al Neri

di Donatella Filippi

All’andata fu necessario tanto sudore per strappare un punto al Siena (0-0). E il Rimini sa che anche la gara di domani, questa volta al ‘Romeo Neri’, contro i toscani non sarà una passeggiata. Oggi come allora il Siena si presenta all’appuntamento contro i romagnoli con qualche assenza di troppo. Disanto è squalificato, così come Riccardi. Da verificare le condizioni di Lanni e Picchi, usciti malconci del recupero infrasettimanale contro la Torres. Non solo cattive notizie per Guido Pagliuca (al ‘Neri’ non sarà in panchina perché pure lui squalificato) che ritrova Meli e Castorani e potrebbe decidere di reintegrare Crescenzi, in tribuna lo scorso turno per punizione. Insomma, la lista di chi non c’è a Siena è lunga. Cosa che non si può dire in casa Rimini con Marco Gaburro che ritrova anche Vano. L’attaccante ieri ha continuato a svolgere un lavoro differenziato e oggi si riunirà al gruppo nella seduta di rifinitura. Quindi, con il Siena Vano non sarà al cento per cento, ma potrebbe almeno sedere in panchina.

Fiducia ancora a Mencagli, quindi. Proprio come domenica scorsa sul campo della Vis Pesaro. L’attaccante toscano che in questa stagione è stato abbondantemente preso di mira dagli infortuni, sarà in campo al primo minuto presumibilmente in compagnia di Santini e Mattia Rossetti. Anche se Gabbiabelli non è certo un’ipotesi che mister Gaburro ha abbandonato. Facile pensare che in difesa il tecnico veneto non metta mano ai quattro scelti per la gara del ‘Benelli’, quindi con la conferma di Gigli al fianco di Panelli con Haveri e Laverone sugli esterni. Poi c’è quel centrocampo arricchito di scelte nel mercato invernale. Sandri si gioca il posto con Pasa con il primo favorito sul secondo.

Delcarro dovrebbe rimettersi al suo posto sulla destra, mentre dall’altra parte Gaburro ha più soluzioni considerando che oltre a Matteo Rossetti e Tonelli, anche Biondi può essere dirottato in zona. Oggi la seduta di rifinitura, oltre a dare notizie più certe sulle condizioni di Vano, sarà utile anche per definire i dettagli. Quello che è certo, dopo una prima parte di girone d’andata non di certo brillante dal punto di vista dei punti raccolti (6 in 8 gare), è che il Rimini ha necessità assoluta di tornare a vincere al ‘Neri’. Cosa che non accade da troppo tempo ormai. Da oltre due mesi, per la precisione. Tanto che quel successo con l’Ancona di dicembre, sembra ormai un ricordo lontanissimo.