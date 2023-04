Rimini, contro l’Imolese in palio punti d’oro

di Donatella Filippi

"Facciamo i punti che ci mancano per arrivare a dama". Perché, in fin dei conti, a quattro gare dal termine della regular season, è solo questo che conta. E Marco Gaburro non dimentica di ricordarlo ai suoi pensando alla gara di oggi con l’Imolese. Primo di quattro appuntamenti nei quali il Rimini ha un solo obiettivo: mettere in tasca il necessario per mantere un posto tra le prime dieci. Tanto basterà per pronunciare, alla fine, la parola playoff. Mettendo in conto le insidie che può riservare una partita contro un avversario con l’acqua alla gola e che farà di tutto per scongiurare la retrocessione diretta. "Ma in questo momento a noi deve anche interessare poco chi sta dall’altra parte – dice l’allenatore veneto – Che ci sia la prima della classe o l’ultima non deve fare la differenza. E’ questo che ho detto ai ragazzi. Se nel girone di ritorno abbiamo vinto solo due gare, non possiamo di certo pensare che esistano avversari più semplici degli altri". Insomma, Gaburro predica quell’umiltà che oggettivamente il suo Rimini dovrebbe naturalmente avere, numeri alla mano. Ma tant’è. Nell’elenco dei convocati rispuntano Gabbianelli e Mattia Rossetti, cosa che permetterà all’allenatore dei biancorossi di avere qualche alternativa in più in zona gol. Ma non ci sarà Biondi che oggi sconterà la prima delle due giornate di squalifica rimediate. Out anche Panelli, Gaburro all’ultimo dovrà verificare le condizioni di Delcarro alle prese con un acciacco. Se il centrocampista dovesse dare forfait a giocarsi il suo posto saranno Pasa e Matteo Rossetti. In zona gol confermati Santini e Piscitella. Con loro ci sarà Rosso.

"La partita sarà delicata – avverte Gaburro – sarà sicuramente intensa anche dal punto di vista ambientale, e quindi mentale. Dobbiamo avere la capacità di ripetere quello che abbiamo fatto lo scorso turno contro la Reggiana e portarlo in campo. Dovremo saper tirare fuori le stesse energie mentali, pur non giocando contro la capolista". Perché i tre punti in palio oggi a pochi chilometri da casa sono forse più pesanti di quelli in ballo sabato scorso contro la Reggiana. Il tempo stringe e tutti, d’ora in poi, inizieranno a spingere il piede sull’acceleratore. Chi frena è perduto.