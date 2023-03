Rimini, da Imola riparte la corsa playoff

di Donatella Filippi

Imolese, Fiorenzuola, Ancona e Montevarchi. Quattro avversarie al traguardo. Dodici punti in palio per tenersi stretto un posto in zona playoff. Pensa solo a questo il Rimini che oggi tornerà in campo, dopo il pareggio di sabato scorso contro la Reggiana, per iniziare a concentrarsi esclusivamente sull’Imolese alla quale i biancorossi sabato (calcio d’inizio alle 18.30) andranno a fare visita. Una gara, la prima dello sprint finale, nella quale i punti avranno un peso specifico importante per tutti. Per il Rimini che vede avvicinarsi pericolosamente la Recanatese, per l’Imolese del tecnico bellariese, ed ex biancorosso, Mauro Antonioli, che vuole evitare a tutti i costi l’ultimo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione diretta. Ultimo posto dove oggi è di casa quel Montevarchi che la squadra di Marco Gaburro affronterà negli ultimi novanta minuti della regular season tra poco meno di un mese. In mezzo i faccia a faccia altrettanto decisivi con Fiorenzuola e Ancona. Il primo soprattutto considerando che gli emiliani, a oggi, a quel decimo posto occupato dal Rimini possono ancora puntare, nonostante un girone di ritorno decisamente disastroso rispetto a quello d’andata.

Inutile guardare oggi tanto lontano, però. Perché i ‘giochi’, a pochi passi dal traguardo, cambiano prospettiva in breve tempo. Marco Gaburro questo lo sa e oggi ritroverà i suoi sul sintetico del ‘Romeo Neri’ pensando soltanto a quell’Imolese che, dopo aver vinto lo scontro diretto con il Montevarchi, domenica scorsa è ripiombata nello sconforto, battuta dal Pontedera. Ma che davanti al pubblico amico nell’ultimo periodo ha fatto vedere le cose migliori battendo l’Ancona, ma riuscendo a strappare qualcosa anche a Gubbio e Fermana. Insomma, una gara da prendere con le molle. Una gara che sicuramente non ha lo stesso appeal di quella che i biancorossi hanno appena giocato contro la capolista Reggiana.

La testa in questo finale di stagione dovrà andare letteralmente di pari passo con le gambe, senza pensare troppo al nome dell’avversario di turno. Tanto da non buttare qualcosa che, in fine dei conti, lungo il percorso di questa stagione i biancorossi hanno sempre avuto tra le mani: i playoff.