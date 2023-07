Rimini, debutto a forza 15 Aspettando il presidente

di Donatella Filippi

Il Rimini non bada a spese nella prima uscita stagionale e oggi è pronto ad accogliere in Riviera il suo nuovo presidente, che domani si presenterà alla città. Ieri i biancorossi di mister Raimondi sono decollati sul campo di Bagno di Romagna. Impegno sicuramente non di massima difficoltà quello contro i padroni di casa della Bagnese (Prima categoria), ma la squadra del tecnico argentino già fa vedere buone cose. E va a bersaglio 15 volte. Mister Raimondi sceglie il 4-3-3 e lo porta dritto fino al novantesimo. Pur nella tradizionale girandola di uomini. Ci sono tutti o quasi. Perché il campo, alla prima uscita stagionale davanti a una ventina di tifosi arrivati a Bagno dalla Riviera, non lo vedono Passador, Delcarro, Tofanari e Pasa. Tutti acciaccati e precauzionalmente esclusi dall’allenamento congiunto. Raimondi mette in mostra gli uomini che ha facendo un largo utilizzo di under (quattro per tempo, alcuni dei quali, del vivaio, arrivati direttamente da Rimini per il test). Scelta certamente programmata, ma in questo momento anche obbligata. Si mettono in mostra i centrocampisti Muro e Rufo Luci, entrambi aggregati ed entrambi a bersaglio (una rete il primo, due il secondo che si prende anche il primo gol della stagione del nuovo Rimini dopo 9 minuti). Ci sono anche i gol dei big, ci mancherebbe. Tonelli, Sereni, Santini, Rossetti, Accursi, Laverone, Piscitella. Ma anche quelli dei giovani Di Pollina e Gomez. Insomma, c’è gloria un po’ per tutti. Se a Bagno si lavora, in riviera si attende di scoprire il nuovo Rimini. Oggi è atteso l’arrivo in città del presidente Stefania Di Salvo. Domani al Teatro Galli sarà il giorno in cui il progetto verrà messo in piazza.

Rimini primo tempo (4-3-3): Colombo; Rosini, Pietrangeli, Gigli, Regini; Tonelli, Muro, Rufo Luci; Gabbianelli, Santini, Sereni.

Rimini sec. tempo (4-3-3): Colombo (21’ Jashari); Laverone, Nastase, Allievi, Gomez, Muro (8’ Di Pollina), Volonghi (21’ Madonna), Cherubini; Accursi, Rossetti, Piscitella. All. Raimondi.

Bagnese: Angeli (1’ st Tontini); Spignoli, Mambelli, Mosconi, Braccini, Moretti (1’ st Silvani), Ambrogetti (1’ st Batani), Bardi (1’ st Marcucci), Vetricini (1’ st Papa), Lanzi. Venturi. All.: Rossi.

Arbitro: Ricchello di Cesena, assistenti Brighi e Baldini.

Reti: 9’ Rufo Luci, 12’ Tonelli, 26’ Sereni, 27’ Santini, 39’ Rufo Luci, 45’ Muro, 46’ Sereni, 6’ st Rossetti, 7’ st Accursi, 19’ st Laverone, 21’ st Di Pollina, 28’ st Piscitella, 33’ st Accursi, 36’ st Piscitella, 40’ st Gomez.