Rimini di Rota al capolinea Quarantotto ore di fuoco

di Donatella Filippi

Il Rimini di Rota ha le ore contate. Quello di Stefano Petracca sta per vedere l’alba. Sono 48 ore di fuoco quelle che sta vivendo il club biancorosso, pronto a cambiare padrone dopo tre stagioni. La firma dal notaio, la presentazione alla piazza, le prime operazioni di mercato. Tutto potrebbe concretizzarsi, dopo giorni di attesa, tra oggi e domani. Per poi iniziare veramente a pensare al prossimo campionato. Con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia consueta, questo è certo, ma un ritardo in questo caso giustificato. Perché si sa, i cambi al vertice richiedono tempo e cura. Poi, dopo il via libera, c’è da aspettarsi che il Rimini si metta a marciare verso il prossimo campionato. Qualcosa di pronto già c’è. Il direttore sportivo Andrea Maniero al futuro ha iniziato a pensarci da più di qualche settimana. Seppur nell’incertezza del momento di passaggio. La cessione di Haveri al Torino, tanto per dirne una, è stata partorita e conclusa nell’era Rota. Un modo per chiudere e salutare. Ma tutto il resto è nato sotto impulso del nuovo che avanza. Gli allenatori contattati, i giocatori messi nel mirino e quelli pronti a fare la valigia. Tutto già concertato con la nuova società. A sedersi in panchina presto sarà un nuovo mister. L’argentino Raimondi è ancora il primo della lista, quello preferito, ma anche l’ipotesi Cudini non è stata ancora messa nel cassetto. Ormai da qualche giorno non sono più giocatori del Rimini, Panelli e Zaccagno. Il loro contratto è scaduto alla fine dello scorso mese, ma non è escluso che entrambi, seppur corteggiati da altri club, possano vestire la maglia a scacchi anche la prossima stagione. Discorso che vale anche per chi un contratto ce l’ha. Santini non sembra intento a fare la valigia. Più difficile, invece, riuscire a tenersi stretti Delcarro. Perché alle sirene della serie B (Pisa e Cittadella in primis) non è facile resistere. Facile immaginare quali siano i punti fermi. Tonelli e Gabbianelli non sembrano in partenza. Ma potrebbero restare gli unici della ‘vecchia guardia’. Tutta da valutare la posizione di Pietrangeli, corteggiato da vari club di categoria superiore. Tutte da valutare le posizioni di Allievi, Regini, Laverone, Pasa e Piscitella. Nei programmi dell’ormai vecchia società, nonostante i contratti anche per la prossima stagione, i tre difensori e i due centrocampisti non ci sarebbero stati. Ora chissà...