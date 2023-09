Rimini, difesa da rivedere. Nel derby prova di fuoco

Numeri alla mano difficile pensare che possa esserci partita. Ma per fortuna del Rimini i numeri non sempre rivelano una verità assoluta. Anche perché dopo cinque gare non possono che essere sommari. Resta comunque il fatto che la partenza del Cesena questa stagione sia di gran lunga più ’veloce’ di quella dei biancorossi. Miglior attacco, quello dei bianconeri, contro la peggior difesa, quella della squadra di Raimondi. Dieci i gol subiti da capitan Gigli e compagni nelle prime cinque gare di campionato. Troppi per pensare di poter dormire sonni tranquilli in un girone nel quale gravitano avversari pronti a punirti al minimo errore. Il Rimini sin qui la sua porta per interi novanta minuti non è mai stato capace di chiuderla. Soprattutto in casa dove l’atteggiamento più sbarazzino dei biancorossi è costato a caro prezzo in termini di gol subiti. Più equilibrio nelle due gare giocate in viaggio, a Sassari e a Pescara contro il Pineto.

Gare in cui i romagnoli hanno subito meno (tre volte Colombo è stato superato), ma non hanno raccolto nulla. Gli altri sette il Rimini li ha dovuti digerire davanti al pubblico amico dove, però, il peso dell’attacco si è fatto sentire maggiormente. Insomma, i numeri dei biancorossi dimostrano, se ce ne fosse bisogno, che la coperta riminese è un po’ corta. Ovunque al momento la si tiri si rischia di lasciare scoperto qualche ’nervo’. I numeri, però, non raccontano i margini di miglioramento. E nemmeno i progressi, seppur lenti, che i biancorossi hanno compiuto cammin facendo. Mister Raimondi sa quanto sia importante il derby con il Cesena per il suo popolo. Perché se anche quei tre punti in palio pesano quanto tutti gli altri sulla classifica, sulla tabella di marcia da seguire, non saranno mai calcolabili in termini di passione. Non resta che provarci a fare la voce grossa con il Cesena, nella sua tana. Quello dei bianconeri è un attacco di fuoco. Ne hanno fatto pesantemente le spese Pontedera, Ancona e Fermana, dopo l’iniziale passo falso contro l’Olbia. E altrettanto di fuoco sarà la prova per la difesa riminese che sin qui ha mostrato più di una crepa. Ma si sa, i derby sono sempre partite particolari, difficilmente catalogabili. Non resta che accomodarsi sugli spalti del ’Manuzzi’. E saranno in tanti i tifosi del Rimini. Già 1.204 i biglietti di Curva Ferrovia venduti, 500 staccati soltanto nella giornata di ieri.