Rimini, digiuno infinito: a Imola un altro pari

IMOLESE

1

RIMINI

1

IMOLESE (4-2-3-1): Adorni; Zanon, Camilleri, Maddaloni, Annan (23’ st Agyemang); Bertaso (23’ st Bani), Zanini; De Feo (23’ st Mamona), Faggi (36’ st Bansaja), D’Auria (43’ st Macario); Simeri. A disp.: Manzari, Serpe, Fort, Corner, Perez, Tulli. All.: Antnioli.

RIMINI (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Gigli, Regini (30’ st Haveri); Metteo Rossetti (36’ st Pasa), Sandri, Tonelli (36’ st Vano); Rosso (24’ st Gabbianelli), Santini, Piscitella (36’ st Mattia Rossetti). A disp.: Galeotti, Lazzarini, Tanasa, Del Carro, Mencagli, Accursi, Allievi, Tofanari, Serpe, De Rinaldis. All.: Gaburro.

Arbitro: Sajmir Kumara di Verona.

Reti: 35’ pt Piscitella, 41’ pt Zanini.

Note - Spettatori 1.000. Angoli 4-3. Ammoniti: Sandri, Maddaloni, Simeri, Matteo Rossetti, Camilleri, Santini. Espulso: 31’ st Zanini per proteste.

di Donatella Filippi

Un passo avanti e un passo indietro. E’ il triste destino del Rimini in questa stagione. Così, finisce che i biancorossi a Imola non sono quelli visti sette giorni prima contro la Reggiana. Soffrono la penultima della classe, vanno in vantaggio vengono ripresi e nemmeno nei 18 minuti finali, in superiorità numerica, riescono a prendersi tutto.

Gaburro non recupera Delcarro. Dentro Matteo Rossetti a centrocampo e davanti a lui Rosso a sostituire lo squalificato Biondi. Per il resto nessuna variazione rispetto alla gara contro la capolista Reggiana. Il Rimini soffre il gioco in verticale della squadra di Antonioli. Simeri è capace di fare impazzire Pietrangeli, ma anche Laverone ha il suo bel da fare nel mettere ’a tacere’ D’Auria. Tanto che nella prima mezz’ora dalle parti di Zaccagno c’è tanta Imolese. Con Faggi prima e Zanini poi. Al Rimini basta un acuto, di lì a poco, per sbloccarla. Piscitella si mette in proprio e fa partire un tiro Adorni può solo guardare infilarsi in rete. Il botta e risposta si consuma, però, in sei minuti. Perché bello è il tiro di Piscitella, altrettanto lo è, a pochi minuti dalla pausa di metà gara quella di Zanini che rimette le cose in parità.

Nella ripresa, purtroppo per i biancorossi, non cambia il copione, anche se l’Imolese con il passare dei minuti inizia a perdere energie. Il Rimini tira un sospiro di sollievo, ma Zaccagno non può abbassare la guardia. Dovendosi preoccupare, cosa non nuova, anche del fuoco amico. Come quando Gigli si fa rubare il tempo da Faggi nell’area piccola. E soltanto quando l’Imolese finisce in dieci per l’espulsione di Zanini (rosso per proteste reiterate) la squadra di Gaburro respira. Ma non riesce comunque a mettere sotto l’avversario di bassa classifica. Non bastano i centimetri di Vano, non basta la mente fresca di Pasa in mezzo al campo e nemmeno lo sprint di Mattia Rossetti, nel finale, per cantare vittoria. Resta di buono il punto messo in tasca che permette ai biancorossi di tenersi stretto il decimo posto. Ma le inseguitrici non mollano. Mentre i tifosi sugli spalti, oltre 300 qualli arrivati a Imola da Rimini, continuano a punzecchiare il sindaco sulla questione stadio. Spunta un altro striscione. Ma le posizioni restano distanti quando si parla della curva da avvicinare al campo.