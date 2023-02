Rimini, dopo il mercato è rottura con Piscitella

di Donatella Filippi

Mattia Rossetti, Biondi e Sandri si sono infilati la maglia a scacchi. Lo Duca, Eyango e Sereni se la sono sfilata. Mercato invernale con un pareggio, nei numeri, per il Rimini. E qualche conto aperto, per non dire malumore. I biancorossi hanno chiuso le trattative di riparazione centrando gran parte degli obiettivi, questo sì, ma senza riuscire a cedere quei giocatori che ormai da settimane erano considerati sul mercato. Piscitella e Rosso, fuori dai piani e dalla lista dei convocati ormai da diverse settimane, non hanno lasciato la riviera. Per il primo, che lungo il cammino del mercato invernale ha rifiutato diverse destinazioni alternative (tra le quali anche Imolese e Fermana), la strada sembra segnata. Piscitella, infatti, pur essendo sotto contratto (non solo per questa, ma anche per la prossima stagione) resterà fuori dalla lista biancorossa e presumibilmente, al netto di eventuali necessità, anche da quella dei convocati settimanali di mister Gaburro. Per Rosso, invece, lo staff dirigenziale e tecnico sta valutando. E non è escluso che l’esterno possa essere regolarmente reintegrato. Due mancate cessioni, oltre a quelle di De Rinaldis e Acquistapace, che sicuramente hanno avuto il proprio peso, economico e numerico, sull’arrivo in Piazzale del Popolo di quel centravanti che avrebbe reso ancora più ricca la zona gol biancorossa. Ma a pesare non sono state esclusivamente le mancate cessioni.

Perché il Rimini è stato a un passo dall’ingaggio, in prestito dal Pordenone, dell’attaccante senegalese Sylla. Qui, a sbarrare la strada ai romagnoli, è stata l’Alessandria che si è opposta al trasferimento. Nemmeno la volontà del giocatore di cambiare aria hanno fatto indietreggiare di un millimetro il club piemontese, ultimo avversario in campionato del Rimini. Così, Sylla ha disfatto la valigia. E i biancorossi, nelle ultime ore di mercato, hanno incassato il colpo senza poter mettersi a caccia di una eventuale alternativa.

Ora i giochi sono fatti e mister Gaburro sa quali sono gli uomini sui quali contare da qui al termine della stagione. L’attacco ha alternative diverse da quelle pensate a inizio stagione e soprattutto il centrocampo ha un numero maggiore di soluzioni da utilizzare per reggere l’urto degli avversari.