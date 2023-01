Rimini, due derby un solo sogno: fare la storia

di Alberto Crescentini

RIMINI

Questa sera, all’ombra del canestro, si apre l’anno solare e nel girone Rosso di A2 non poteva esserci ‘piatto’ più gustoso del derby di Romagna, quello più vero, il più sentito, quello che vale Rimini contro Forlì. Si gioca all’ex Palafiera, a due passi dal casello autostradale, e almeno 500 aficionados di fede Rbr coloreranno il capiente impianto forlivese (palla a due alle 20.30, fischiano Bartoli, Salustri e Cassinadri). La logica, dettata dalla classifica e non solo, dice chiaramente che i padroni di casa dell’Unieuro sono favoriti. E i precedenti in questa stagione, fra torneo di Lignano Sabbiadoro, Supercoppa e match d’andata al Flaminio, ci raccontano che la Rinascita non è mai riuscita a strappare il referto rosa.

"Di quelle tre partite conta solo il campionato, che ci regalò un incontro piuttosto particolare – ricorda Mattia Ferrari, coach di RivieraBanca –. Andammo sotto di 20, li riprendemmo e poi loro vinsero in un finale punto a punto. Adesso mi aspetto una gara diversa, Forlì è in casa e al palazzo ci sarà un’atmosfera importante. Ma noi vogliamo essere competitivi", è il legittimo desiderio del tecnico, che incrocia le dita e spera di avere a disposizione un buon Johnson, anche se non al 100%.

"Jazz ha una forma influenzale molto forte, ogni volta che si ferma dopo una corsa comincia a tossire. Adesso ha iniziato l’antibiotico, sta migliorando", vuole crederci Ferrari, che non può assolutamente permettersi di rinunciare alla principale opzione offensiva della squadra, un uomo che viaggia a 19.9 punti a uscita col 46% da tre, così come meritano di essere menzionati i 4.6 assist che serve ai compagni. Salvo peggioramenti dell’ultimissima ora, comunque, Johnson sarà sul parquet sin dall’avvio, insieme a lui Tassinari e Bedetti sul perimetro, Masciadri da ala forte e Ogbeide nella posizione di centro. A proposito di lunghi: Forlì un pivot vero e proprio non ce l’ha.

"No, però ha italiani come Benvenuti e Gazzotti che sono abituati a giocare contro gli americani, così come Adrian ha un fisico che gli consente di difendere su un centro classico. Sono giocatori che hanno trovato sempre risposte tecniche importanti", riflette lo skipper di Rbr, che prevede per oggi "una partita molto fisica, di grandi contatti. Dovremo cercare di non farci mettere in difficoltà, non dovremo subire troppo le loro caratteristiche, la loro difesa". Già, la ‘corazza’. Sin qui l’Unieuro ha incassato mediamente 69.9 punti a gara, segnandone 76.3: Rimini in attacco pareggia praticamente il conto (76.0 pt per Meluzzi & co.), mentre dietro il gap è notevole (77.4 pt subiti a partita). Discreto equilibrio nelle percentuali di tiro (Rinascita meglio da tre, 38% contro 33%).