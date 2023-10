Rimini, è già ora di concentrarsi sulla Lucchese

Nemmeno il tempo di riprendere fiato che il Rimini inizia a concentrarsi sulla Lucchese. Settimana di turno infrasettimanale per la serie C e ai biancorossi spetta il compito di mettere a frutto il punticino messo insieme, non senza fatica, domenica pomeriggio contro il marchigiani.

Se la passa decisamente meglio dei biancorossi la Lucchese che giovedì pomeriggio (sempre alle 18.30) busserà alle porte del ’Neri’. Ben sette, con una gara in meno dei romagnoli disputata sin qui, i punti in più raccolti. Anche se la Lucchese delle ultime settimane qualche passo falso lo ha commesso, finita ko contro Torres e Pescara, due big del girone.

Ma fino a quale momento i toscani avevano mostrato davvero pochi punti deboli. Compito del Rimini andare a cercarli, magari compiendo qualche passo avanti dal punto di vista della prestazione rispetto alla gara appena giocata contro l’Ancona. Ci sta lavorando mister Troise che per la gara di giovedì non potrà ancora contare su Delcarro, ma nemmeno su Marchesi e Cernigoi, tutti infortunati. Non resta che continuare ad allenarsi, magari trovando una strada da seguire, la migliore possibile, traghettandosi fino al mercato invernale aggiustando quella classifica che fino a ora ha dato solo dispiaceri.