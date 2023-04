Rimini e i riminesi insieme verso i playoff

di Donatella Filippi

Novanta minuti per mettere nel cassetto le polemiche e i malumori. Verrà il tempo dei bilanci, ma non è ancora arrivato. Ora il Rimini ha bisogno dei riminesi per raggiungere quei playoff che, in tanti, avrebbero sperato di prendersi a inizio stagioni. Poi questa pazza annata è stata scritta in modo bizzarro. In maniera esagerata nel bene e nel male. Esageratamente bello il girone d’andata, esageratamente bruttino quello di ritorno. Ma il Rimini è lì a giocarsi i playoff e oggi è questo che conta. Lo devono sapere i giocatori in campo, lo devono comprendere i tifosi sugli spalti. Perché, alla fine, poi ai playoff può succedere di tutto. Un mini campionato complicatissimo, fatto di mille ostacoli da superare. Ma non si sa mai. Domenica al ’Neri’ i biancorossi chiuderanno il proprio cammino in regular season contro il Montevarchi.

Ci sarà bisogno di tutti per raggiungere gli spareggi promozione, ma anche per prendersi quella vittoria casalinga che al Rimini manca da oltre quattro mesi. Il club di Piazzale del Popolo ha dato il via alla prevendita dei biglietti. I prezzi: Tribuna Centralissima intero 25 euro e ridotto 22. Tribuna Centrale intero 22 euro e ridotto 19. Tribuna laterale 15 euro e ridotto 12. Proprio come i distinti, mentre in curva il tagliando costerà 11 euro intero e 9 ridotto. Le riduzioni sono valide per donne, invalidi e over 65, mentre i bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni pagano solo 2 euro nei settori laterale, distinti e curva.

L’acquisto dei biglietti della tribuna centralissima sarà possibile solo nei botteghini dello stadio, mentre oggi allo store i tagliandi si potranno acquistare dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ma anche domenica mattina dalle 10.30 alle 12.30. Poi tutti al botteghino di via Lagomaggio nel giorno del match, dalle 13.30 alle 14.45, un quanto d’ora dopo il fischio d’inizio di Rimini-Montevarchi.

È possibile acquistare anche online sul sito www.vivaticket.com o nei rivenditori autorizzati. A Rimini alla Tabaccheria Pruccoli, da Visit Rimini all’Ufficio turistico stazione, alla Tabaccheria Romani e al Millenium Bar. A Santarcangelo alla Tabaccheria della Piazza, a San Marino al Free Shop del centro commerciale Atlante e a Cattolica alla Caffetteria Mazzini. Basta esserci e di certo i riminesi, che hanno sempre sofferto insieme ai biancorossi in questo complicato girone di ritorno, come sempre hanno festeggiato all’andata, sicuramente ci saranno.