Rimini, ecco l’allenatore Raimondi in biancorosso

di Donatella Filippi

Non ci sono più dubbi. Diego Gabriel Raimondi sarà il nuovo allenatore del Rimini. Nell’estate in cui l’attesa supera di gran lunga la realtà, i biancorossi, sempre rigorosamente a fari spenti, hanno scelto il dopo Gaburro. Tanto che nella mattinata di ieri l’allenatore argentino, un passato al fianco di Sinisa Mihajlovic prima a Torino e poi a Bologna, ha preso contatto con la realtà Rimini. Bussando alla porta del ‘Romeo Neri’, ma facendo anche capolino a Rivazzurra, dove i biancorossi si alleneranno la prossima stagione. Ma solo dopo essere rientrati dal ritiro di Bagno di Romagna. Che ora è ufficiale. La squadra di Raimondi soggiornerà, proprio come la scorsa estate, nel piccolo borgo sull’Appennino. E sempre all’Hotel Terme Sant’Agnese. Dal 17 al 30 luglio. Ma nei giorni precedenti, quindi già dalla prossima settimana, i giocatori arriveranno in Romagna per sottoporsi alle visite mediche. Vecchi e nuovi. Una tabella di marcia stilata, anche se ancora non si conoscono ufficialmente gli interpreti. Cosa curiosa nell’ennesima estate ‘pazza’ del pallone riminese. Perché il passaggio di quote tra Rota e Petracca non è ancora cosa ufficialmente avvenuta. Anche se è evidente che a pensare al futuro sia la ‘squadra’ del secondo. Che non sarà, tuttavia, troppo diversa da quella del primo. Ma in questo momento è utile andarci con i piedi di piombo. Con lo stesso approccio si affronta il mercato estivo. Anomalo. Perché quando ancora ufficialmente non si capisce bene chi ‘comanda’ è anche complicato farsi un’idea di quello che sarà. Gli uomini di Petracca arrivati in riviera, da Sanapo a Di Battista, stanno tastando il terreno, ma evidentemente ancora non si sa quale ruolo poi andranno a ricoprire nell’organigramma biancorosso. Insomma, inutile in questo momento fare il passo più lungo della gamba. Resta il fatto che un accenno di basi è stato messo. E l’ingaggio (non ancora ufficiale, ribadiamo) di mister Raimondi rappresenta un passo deciso. Scelta, parrebbe, del direttore sportivo Andrea Maniero. Perché il tecnico argentino è da tempo un ‘pallino’ del ds veneto. Poi si penserà alla squadra, partendo da quei giocatori dei quali il Rimini ritiene di non avere più troppo bisogno, nonostante abbiano il contratto anche per la prossima stagione. Rivedendo l’età media della squadra, questa l’unica cosa attualmente certa.