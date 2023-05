Rimini-Gaburro, la dirigenza prende tempo

In fin dei conti c’è tempo. La stagione biancorossa si è chiusa appena da una settimana e la dirigenza riminese non ha nessuna intenzione di guardare al domani in maniera precipitosa. A quanto pare. Il Rimini si prende tutto il tempo necessario, prima di iniziare a pianificare il futuro. Ci sono progetti da mettere nero su bianco e valutare quante disponibilità economiche ci saranno per poterlo fare. Alfredo Rota e i suoi al secondo anno di professionismo sperano di arrivarci ancora con più benzina nel motore. Ma per fare questo occorre allargare la famiglia biancorossa. Cosa non semplice, si sa, ma la speranza è l’ultima a morire. Intanto, il ds Maniero ancora non si è seduto allo stesso tavolo con mister Gaburro per valutare se ci siano le condizioni per proseguire insieme. Difficile che questo avvenga, ma per il momento meglio temporeggiare.