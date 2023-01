Rimini già faccia a faccia con i playoff

di Donatella Filippi

Con 45 punti ancora a disposizione sembra assurdo pensarci ora. Ma se in casa tua arriva la squadra che attualmente occupa in classifica l’ultimo posto utile per disputare i playoff e, per di più, è avanti a te di un solo punto, agli spareggi promozione ci si pensa già. Eccome. Così, il Rimini si trova faccia a faccia con i playoff. Faccia a faccia con quella Lucchese che quel decimo posto non ha intenzione di mollarlo. Ma i biancorossi devono mettere da parte anche la parola crisi, questione non secondaria. Un punto nelle prime quattro gare del girone di ritorno. Roba da non dormirci la notte. E, allora, al ‘Neri’, in qualsiasi modo, occorre fare fruttare quel punticino raccolto domenica scorsa in Sardegna. Questo Marco Gaburro, che sulla panchina biancorossa non si sente più comodissimo come mesi fa, lo sa bene. Sa di avere le scelte ‘corte’ in mezzo al campo con le squalifiche di Delcarro e Tonelli (naturali sostituti Matteo Rossetti e l’ultimo arrivato Biondi). Ma sa anche di avere a disposizione tante scelte in zona gol e pure pensando a quella difesa che sta cercando di ritrovare solidità.

"Dopo il pari di Olbia abbiamo ritrovato una discreta serenità mentale – parte dalla testa l’allenatore del Rimini – In Sardegna non si sono visti tanti passi in avanti dal punto di vista del gioco, ma da quello della mentalità sì. Abbiamo l’opportunità, contro una squadra che più o meno ha avuto un cammino sin qui simile al nostro, di andarci a riprendere quella vittoria che manca da un po’". Sulle scelte il solito maniacale riserbo. Ma l’impressione è che questa volta Gaburro abbia intenzione, al netto delle assenze, di dare maggiore continuità, inizialmente, nella scelta degli uomini.

Allora, se in mezzo al campo la rivoluzione è scritta e forzata, negli altri reparti potrebbe cambiare poco rispetto al precedente turno. Mattia Rossetti e Santini vanno verso la conferma, ma probabilmente anche Vano con Mencagli ormai ristabilito ma anche se al centro di qualche trattativa di mercato. In difesa si va dritto con Laverone e Haveri sugli esterni. Ma anche Pietrangeli e Panelli, coppia storica e collaudata, potrebbe non ‘rompersi’. Niente convocazione, anche questa settimana, per Rosso e Piscitella. Gli è stato detto di preparare la valigia... Partiranno?