Rimini, il ‘giudice’ dimezza il centrocampo

di Donatella Filippi

Ora che l’infermeria dà tregua, c’è il giudice sportivo a metterci lo zampino. Dimezzando il centrocampo biancorosso per la gara di sabato al ‘Romeo Neri’ contro la Lucchese. Gara nella quale Marco Gaburro non potrà contare su Delcarro e Tonelli. Le due mezzali, infatti, sono state squalificate per un turno. Centrocampo corto, quindi, per il tecnico veronese che, in quel ruolo, potrà contare soltanto su Matteo Rossetti e sull’ultimo arrivato Biondi. Sempre che non decida di dirottarci Pasa o Tanasa. Soluzioni alternative che Gaburro ha iniziato a studiare da ieri, dal ritorno in campo dopo il lunedì di riposo concesso ai suoi. Tutti presenti al ‘Romeo Neri’ alla ripresa perché fortunatamente l’infermeria non lancia campanelli d’allarme in vista di una gara che è decisamente importante per i biancorossi. Il punticino messo insieme in extremis a Olbia, infatti, è troppo poco per dire se il Rimini è guarito dai malanni dell’ultimo mese. Quelli che hanno portato nelle casse biancorosse appena un punto in quattro gare. Troppo poco per cullare sogni di playoff. Troppo poco anche per pensare di non farsi avvicinare pericolosamente da chi sta dietro in classifica. Occorre cambiare passo e questo la truppa riminese lo sa benissimo. Preoccupandosi anche poco di chi non ci sarà. E anche del mercato invernale.

Anche se lì è concentrata tutta la curiosità dei tifosi. Nella settimana decisiva il Rimini potrebbe lanciarsi in un acquisto e due cessioni. Piscitella e Rosso stanno valutando le offerte arrivate, proprio come lo sta facendo la dirigenza capitanata dal presidente Alfredo Rota. I due esterni potrebbero decidere di cambiare aria e potrebbero non essere rimpiazzati. La priorità, suggeriscono i ben informati, è aggiungere un uomo in mezzo al campo.

Giudice sportivo. Una giornata a Ciofi del Cesena, Camilleri e Bensaja dell’Imolese, Misuraca della Fermana, Bulevardi del Gubbio, Guiebre della Reggiana e Lanni del Siena. Poi la consueta pioggia di multe. Dovranno pagare 1.000 euro sia l’Imolese che la Torres per le intemperanze dei propri tifosi. Poi 300 euro di multa per Cesena, Siena e Carrarese. Niente multe per il Rimini, ovviamente, considerando che ai tifosi biancorossi è stato vietato domenica scorsa il viaggio verso la Sardegna.