Rimini, in attacco potrebbe tornare Vano

Il giorno delle scelte alla vigilia dei novanta minuti che possono chiudere in maniera più dolce la stagione del Rimini. Domani i biancorossi affronteranno il Montevarchi al ‘Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 14.30) con l’obiettivo di centrare i playoff. Basta un punto alla truppa biancorossa per riuscirci e Marco Gaburro può contare su un gruppo praticamente al completo. Gigli e Panelli si sono buttati alle spalle i rispettivi infortuni. E anche Haveri è tornato a disposizione. Il tecnico veneto in difesa potrebbe tornare a puntare, per vie centrali, sulla coppia formata da Panelli e Pietrangeli con Regini e Laverone a occupare le corsie esterne. Pochi dubbi anche a centrocampo, mentre in attacco qualcuno in più c’è. Gaburro potrebbe tornare a dare spazio a Vano con Santini e Gabbianelli a fare da spalla. Oppure potrebbe continuare a tenere Santini più vicino alla porta avversaria con Piscitella e Biondi sugli esterni, come sabato scorso ad Ancona. Ma a disposizione ci sono anche Mencagli, Mattia Rossetti, Accursi e Rosso.