Rimini in attesa Trattativa ai dettagli, cessione a un passo

Fine settimana d’attesa in casa Rimini. Ma nel quale probabilmente non si muoverà nulla. Bisognerà attendere la prossima settimana, e il rientro del presidente dei biancorossi Alfredo Rota da Istanbul, dove ieri sera ha seguito la finale di Champions League tra Manchester City e Inter, per saperne di più su quella trattativa che a breve potrebbe portare in Piazzale del Popolo una nuova proprietà. Trattativa che è più che ben avviata. Siamo ai dettagli di un’operazione che il presidente Rota sta valutando nei minimi dettagli ormai da un paio di mesi. Nei quali il numero uno del Rimini ha incontrato in più di una occasione il finanziera italo-svizzero Stefano Petracca. I dettagli della trattativa sono evidentemente riservati, ma l’operazione dovrebbe portare, nel caso in cui si arrivasse a bussare alla porta di un notaio, alla cessione da parte di Rota di tutte le quote del club.