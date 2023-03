Rimini in bianco, rosso e anche rosa

di Donatella Filippi

Bianco, rosso e rosa. Anche il Rimini celebra le donne, a pochi giorni di distanza dalla loro festa. E lo fa invitando le tifose biancorosse allo stadio, sabato pomeriggio (inizio alle 17.30) per la gara contro il Pontedera, con una promozione sui biglietti d’ingresso al ‘Romeo Neri’. Basteranno due euro per sedersi nei settori distinti, curva e laterali. Cinque per centrale e centralissima. Un modo per chiamare a raccolta il popolo femminile riminese e per rendere più rosa lo stadio di Piazzale del Popolo in un giorno decisamente importante per la squadra di Gaburro. Perché il faccia a faccia contro il Pontedera in zona playoff è di quelli che possono indirizzare definitivamente, o quasi, un’intera stagione. Così, capitan Laverone e compagni sul campo faranno la loro parte, i riminesi sugli spalti anche. Donne comprese. Da ieri è scattata la prevendita dei biglietti che si potranno acquistare da oggi a sabato mattina allo store sotto la tribuna centrale e sabato pomeriggio regolarmente al botteghino. Oggi, domani e sabato lo store sarà aperto al mattino dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 19. Poi sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30. La vendita al botteghino, invece, sabato pomeriggio sarà possibile dalle 16 fino alle 17.45. Ma naturalmente per mettersi il biglietto in tasca si può anche andare dai rivenditori autorizzati, oppure on line su www.vivaticket.com. I tagliandi si possono trovare a Rimini alla tabaccheria Pruccoli, da Visit Rimini all’ufficio turistico stazione, alla tabaccheria Romani e al Millenium bar tabaccheria. A Santarcangelo alla tabaccheria della Piazza, a San Marino al Free Shop del centro commerciale Atlante, mentre a Cattolica alla caffetteria Mazzini. Poi non resta che sedersi sugli spalti del ‘Neri’ a incitare la squadra della propria città.

Augurandosi che il Rimini riesce a far tornare amico quello stadio che nel girone di ritorno è stato avaro di soddisfazioni per i biancorossi. Nessuna vittoria dopo il giro di boa con il successo casalingo che manca alla squadra di Gaburro da quasi tre mesi, esattamente dall’11 dicembre, giorno in cui Laverone compagni riuscirono a fare malissimo all’Ancona.