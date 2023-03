Rimini in casa del Novara per tornare in vetta

Nella giornata, la 22esima, in cui la San Marino Academy osserva il proprio turno di riposo, la Primavera 4 del Rimini va a fare visita al Novara con la naturale speranza di riprendersi il primo posto in classifica. Infatti, alla capolista Pro Patria non spetterà un match semplice, seppur davanti al pubblico amico, contro il Sangiulaino City quarto della classe. Ma anche per i biancorossi al Novarello questa mattina (calcio d’inizio alle 11) non sarà una passeggiata.

Primavera 4. Girone A (22ª giornata): Torres-Triestina, Novara-Rimini, Pergolettese-Virtus Verona, Pro Patria-Sangiuliano City, Trento-Mantova, Pontedera-Arzignano Valchiampo. A riposo la San Marino Academy.

Classifica: Pro Patria 44; Rimini 42; Arzignano Valchiampo 36;

Sangiuliano City, Triestina 33;

Pergolettese 32; Novara 30;

Mantova 27; Virtus Verona 22;

Torres 18; Pontedera 15; Trento

14; San Marino Academy 11.