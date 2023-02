Rimini in lutto per la morte della madre di Rota

"Al nostro presidente e a tutti i suoi cari con affetto un grande abbraccio da parte di tutta la famiglia biancorossa". Il Rimini piange la scomparsa di Enza, madre del presidente Alfredo Rota, morta ieri mattina dopo una lunga e dolorosa malattia a Milano, dove domani sarà celebrato il funerale. "Un pensiero e un abbraccio – scrivono i fratelli biancorossi di Rinascita Basket Rimini – al presidente da tutto il mondo cestistico". Centinaia i messaggi di cordoglio sui social da parte dei tifosi.

"Tutta la famiglia si stringe attorno al suo presidente in questo momento difficile", dice il direttore generale del Rimini, Franco Peroni di rientro da Roma dove ieri c’è stata l’elezione del nuovo presidente della Lega Pro, Matteo Marani. "Una svolta epocale per la Lega Pro – dice il dg del club di Piazzale del Popolo – Entrambi i candidati alla presidenza, Vulpis e Marani, avevano dichiarato di volere riformare la Lega per renderla sostenibile e autorevole nei riguardi della Lega A e B per le quali siamo stati sempre una cenerentola. Ci aspettiamo che si snelliscano alcuni protocolli e mettano in condizione le sessanta società che partecipano al campionato di Lega Pro di essere auto sostenersi e di avere una fetta più ampia del riparto dei diritti televisivi".