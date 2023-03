Rimini, in trasferta serve un altro colpo

di Donatella Filippi

Ventidue punti contro 19. Sei vittorie contro 5. Dodici reti subite contro 15. In viaggio il Rimini ha numeri migliori che al ‘Romeo Neri’. Di poco, ma è così. È una squadra che con la valigia in mano, quella di Marco Gaburro, in questa stagione è stata capace spesso e volentieri di farsi valere. Impossibile dimenticare i colpacci del girone d’andata a Chiavari e a Gubbio. Ma anche le vittorie contro le ‘piccole’ del girone non sono state cosa da poco. Ultima quella di domenica scorsa in casa della Fermana. Tanto che nel girone di ritorno la parola vittoria i biancorossi l’hanno pronunciata soltanto in trasferta. Con questi buoni numeri, ma sapendo che servirà un’altra impresa, il Rimini si prepara per la trasferta di domenica in casa della Carrarese. Perché i toscani puntano dritto a quel quarto posto ora occupato dall’Ancona. E, classifica alla mano, ne hanno tutto il diritto. Tredici i punti messi insieme nelle ultime cinque partite nelle quali solo la capolista Reggiana è riuscita a strappare un punto, domenica scorsa, alla squadra di Dal Canto. Un momento d’oro che è riuscito a cancellare l’avvio orribile del girone di ritorno. Fatto di un solo punto nelle prime cinque gare del 2023. Un cammino che, almeno dopo il giro di boa, assomiglia a quello del Rimini di Gaburro che di punti nelle prime cinque ne ha messi insieme due.

Ma la Carrarese, poi, è riuscita a riprendersi decisamente meglio. Tanto da soffiare sul collo dell’Ancona. Ma in fin dei conti quella toscana è una squadra costruita per stare un passo dietro alle grandi. Lo ricorda bene il Rimini che ha in mente ancora i novanta minuti dell’andata al ‘Romeo Neri’. I toscani si portarono via i tre punti grazie a un gol, nel finale, realizzato da D’Ambrosio. Ma riuscirono a mettere in luce tutti i difetti della formazione biancorossa. Quelli che poi per mesi la squadra di Piazzale del Popolo si è portata appresso.

Ora un nuovo faccia a faccia in condizioni sicuramente diverse da allora. Il Rimini ha bisogno di tornare a far splendere il sole sul ‘Romeo Neri’ e soprattutto non ha nessuna intenzione di perdere terreno in zona playoff. La battaglia per gli spareggi promozione è agguerritissima e ora il tempo inizia anche a stringere quando mancano nove gare al termine della stagione regolamentare. Insomma, non ci sarà da annoiarsi domenica allo Stadio dei Marmi.