Rimini in vendita, ma è un rebus "Trattative riservate in corso"

di Donatella Filippi

"Il Rimini Football Club smentisce che il dottor Stefano Petracca con il fondo Responsible Capital abbia intavolato una trattativa orientata all’acquisizione del pacchetto azionario della società biancorossa". Tanto tuonò che non piovve? Questo sarà il tempo a dirlo. Alfredo Rota e i suoi mettono i puntini sulle ‘i’ smentendo categoricamente una trattativa con il finanziere italo-svizzero che i ben informati danno vicinissimo al Rimini. Per poi sottolineare anche che "la Rimini calcio tuttavia conferma che sono in corso con altre società trattative riservate per la cessione di quote del Rimini". Eppure tante strade paiono portare al finanziere originario di Santa Maria di Leuca che in Svizzera c’è arrivato da bambino e che lì ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro. Addirittura qualcuno sembrerebbe anche averlo avvistato nelle settimane scorse in riviera. Che curiosa coincidenza. Forse sarà passato soltanto per stare qualche giorno sotto l’ombrellone. O forse no, considerando che il meteo continua a rimandare l’arrivo dell’estate. Il presidente Rota ieri ci ha detto di non aver avuto contatti ‘calcistici’ con Petracca. Petracca, dal canto suo, non ha smentito la notizia. Nè in forma ufficiosa e tanto meno in forma ufficiale. Silenzio. Che in molti casi è d’obbligo, ci mancherebbe altro.

E, intanto, anche i primi dieci giorni di giugno se ne stanno andando. Dietro l’angolo ci sono le scadenze. Ci sono euro da ‘investire’ nell’iscrizione al prossimo campionato. Ma c’è da credere che, da qui al 20 giugno, ultimo giorno utile per presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie C, il finanziere Petracca o chi per lui (ma molto vicino a lui?), sarà al timone del Rimini. Con Rota pronto a uscire di scena con in dote un campionato vinto in serie D e i playoff conquistati in C nel giro di tre stagioni.