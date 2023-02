Rimini, inizia la corsa verso Pesaro

di Donatella Filippi

Due giorni, in pratica, di riposo per ricaricare le batterie e magari cercare di mettere nel cassetto quella dolorosissima sconfitta con il Gubbio. Dolorosa per come è arrivata, non tanto per le aspettative che, contro un avversario di lusso, potevano anche non essere altissime. Ma quel che è stato, ormai, è stato e il Rimini da oggi inizierà a concentrarsi esclusivamente sulla gara di domenica al ‘Benelli’ contro la Vis Pesaro (calcio d’inizio alle 14.30). Match delicato per tanti motivi. Perché in fin dei conti quello contro il marchigiani è quasi un derby, una gara decisamente sentita. Perché, secondo ma non per importanza, il Rimini non può permettersi altri passi falsi se vuole continuare a viaggiare tenendo il passo delle squadre che puntano ai playoff. Convincendo, così, anche quelli che sono diventati tifosi non feroci, ma sicuramente più scettici di qualche mese fa. Non resta che lavorare, correggere i difetti e dare modo agli ultimi arrivati di assestarsi in maglia a scacchi. Ultimi arrivati sui quali sono riposte tante speranze. Mattia Rossetti ha già fatto vedere là davanti di saperci fare. Biondi in mezzo al campo pare qualcosa di più che una semplice alternativa a Delcarro. E poi c’è Sandri, il ragazzino che, secondo tutti gli addetti ai lavori, sarà capace di stupire. I tifosi del Rimini attendono di vederlo all’opera per qualche minuto in più rispetto alla gara contro il Gubbio.

E mister Gaburro, già domenica a Pesaro, potrebbe soddisfarli. Anche per far tirare un po’ il fiato a Pasa che ha messo a dura prova la sua pubalgia nelle ultime due gare ravvicinate. La tabella di marcia settimanale del Rimini non è tanto diversa da quella che Oscar Brevi, ex di turno, ha pensato per la sua Vis Pesaro. Infatti, anche il tecnico che sulla panchina biancorossa si è seduto nella stagione 2015-2016 in Lega Pro, ha concesso ai suoi un giorno in più di riposo rispetto al solito, considerando i tanti impegni ravvicinati dell’ultimo periodo.

Oggi, alla ripresa, il tecnico lombardo dovrà valutare le condizioni di Fedato e Bakayoko, ma tutto dovrebbe volgere al meglio: entrambi, l’attaccante dopo l’infortunio e il difensore dopo la botta subita a Montevarchi, dovrebbero allenarsi regolarmente assieme agli altri.