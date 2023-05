Rimini, inizia una nuova avventura A Pontedera conta solo vincere

di Donatella Filippi

"Viviamoci questa avventura al massimo, cerdando di godercela". Prova a dare al suo Rimini la leggerezza perduta Marco Gaburro (foto) alla vigilia della gara, primo turno dei playoff, contro il Pontedera. Novanta minuti da vivere con un solo obiettivo, la vittoria. Condizione indispensabile per proseguire l’avventura. Perché oggi in Toscana i padroni di casa, meglio piazzati in classifica al termine della regular season, possono permettersi anche di pareggiare. Il Rimini no. Deve solo vincere per concedersi il secondo turno. E per riconquistare la fiducia dei tifosi che, venti giorni fa avevano salutato con il broncio quella squadra che nel girone di ritorno, c’è da dirlo, è riuscita a dare poche gioie ai propri sostenitori. Adesso si riparte cercando di mettere nel cassetto quello che è stato. Provando, appunto, a ritrovare quella leggerezza che ha fatto il Rimini bello nella prima parte di campionato. "La sensazione – spiega Gaburro – è che questi 18 giorni ci siano serviti perché non eravamo sicuramente nel nostro apice di condizione psico-fisica nel finale di stagione. E quindi giocare subito sarebbe potuto rivelarsi un problema. Il tempo ha permesso intanto di recuperare alcuni infortunati che avevamo e poi comunque di fare una sorta di reset".

Idee chiare sull’avversario da battere. Anche perché Rimini e Pontedera negli ultimi otto mesi si sono già affrontati due volte. "E’ una squadra difficile da sfondare dal punto di vista tattico – spiega l’allenatore dei biancorossi – E’ una squadra quadrata, che nei numeri dalla decima giornata ha dimostrato di saper subire pochissimi gol. Magari poi non è troppo prolifica, ma certamente è molto quadrata". E sui tifosi... "E’ chiaro che vogliamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi – dice – anche perchè oggettivamente nell’ultimo periodo non ne abbiamo regalate tante, ma credo che lo dobbiamo soprattutto a noi stessi. Siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo tornare a dimostrarla sul campo".