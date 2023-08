Rimini, jolly per la difesa Dal Lecco arriva Stanga

di Donatella Filippi

Giovane e promettente. Con un cammino, sin qui, tutto rossonero. O quasi. Luca Stanga è un giocatore del Rimini. Difensore, 21 anni, cresciuto nel settore giovanile del Milan. Dai primi calci alla Primavera. Per poi, lo scorso anno, passare al Lecco e con il club del presidente Di Nunno conquistare una storica promozione in serie B. "Una stagione bellissima – dice il jolly di difesa arrivato in prestito proprio dal Lecco fino al termine della stagione – ma appena ho saputo che il Rimini era interessato a me non ci ho pensato su un attimo. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare". Cresciuto a Moscazzano, un paesino di 800 abitanti nella provincia di Cremona, ha vestito il rosso e il nero praticamente da sempre, come già detto. Entrato nel settore giovanile del Milan a soli 6 anni dopo gli inizi alla Polisportiva Cr 81 2000 di Credera, ha fatto tutta la trafila giocando in ogni formazione del club e arrivando a diventare anche capitano della Primavera. Il 9 gennaio 2022 ha pure esordito in serie A nei minuti finali di Venezia-Milan, dopo essere già andato in panchina a Firenze e a San Siro contro la Roma e aver segnato in amichevole contro il Vicenza nel 2020.

Nove, invece, le partite messe insieme la scorsa stagione al Lecco con l’ex biancorosso Foschi in panchina. Tra quelle nove, con uno spezzone, c’è anche la finalissima dei playoff contro il Foggia. "Mi ritengo un difensore moderno – si racconta Stanga, bresciano di nascita – In passato ho anche ricoperto il ruolo di difensore centrale, ma anche quello di braccetto. E per due anni nella Primavera da terzino destro. Le mie caratteristiche principali sono il tackle, la corsa e l’uno contro uno". Non ha dubbi il giovane difensore su che stagione sarà quella dei biancorossi. "Spero e sono convinto che questa sarà una stagione ricca di soddisfazioni sia per noi che per i tifosi che aspetto allo stadio". Ieri la firma sul contratto e anche il primo impatto con i nuovi compagni e con la città. Oggi il primo vero allenamento con addosso il biancorosso, a pochi giorni dal debutto in campionato previsto per venerdì sera al ‘Romeo Neri’ contro l’Arezzo. E dopo Stanga, oggi sarà il giorno di Alessandro Lombardi. Il centrocampista ormai ex Reggina, che già da domenica pomeriggio si trova in riviera, è pronto a mettere nero su bianco. In attesa di sviluppi sul fronte delle partenze.