Rimini, la macchina da gol si è inceppata

di Donatella Filippi

E pensare che nel girone d’andata quello biancorosso a lungo è stato uno dei migliori attacchi del girone. Ora in casa Rimini, là davanti, qualcosa si è inceppato. Cinque i gol messi insieme nelle nove gare del girone di ritorno. Troppo pochi se si pensa che nello stesso numero di gare del girone d’andata i biancorossi erano andati a bersaglio ben 17 volte. Più del triplo. Anche se ad avere un peso non da poco erano stati i cinque gol rifilati alla Vis Pesaro e una media realizzativa del bomber Santini di quelle stratosferiche. Insomma, quei giorni oggi sembrano lontanissimi. I numeri non sono dalla parte del Rimini nemmeno quando si paragonano i gol subiti. Solo cinque nelle prime nove gare di campionato, 10 nelle nove dopo il giro di boa. Il doppio. Ma anche qui ci sono da mettere in conto i quattro ‘presi’ tutti d’un colpo contro la Virtus Entella al ‘Neri’. È chiaro che, d’ora in poi, il compito della squadra di Marco Gaburro sarà quello di rimettere almeno un po’ in equilibrio i numeri. A partire dalla gara del prossimo turno sul campo della Fermana. Magari ritrovando il bomber Santini, fermo a quota 14 ormai da troppo tempo, ma ancora saldamente vice-cannoniere del girone B. Magari risvegliando la vena realizzativa di Vano che, sin qui, al di là del ritorno al gol contro la Lucchese, per il momento c’è andato solo vicino. Molto vicino.

E, magari, mettendo nel conto anche qualche tiro a segno di Mattia Rossetti e Gabbianelli. Perché là davanti sono, potenzialmente, parecchi i giocatori capaci di buttarla dentro. Senza dimenticare che il proprio contibuto, volendo, lo possono dare anche centrocampisti e difensori. Il suo lo ha fatto ampiamente Delcarro capace di mettere in ginocchio i portieri avversari 5 volte. Unico bomber, però, tra i centrocampisti. Ancora peggio da questo punto di vista hanno fatto quelli del pacchetto arretrato.

Ha segnato solo Gigli, al quale per altro mister Gaburro dovrà rinunciare per la trasferta di Fermo. Per il resto, gli altri, non ci sono nemmeno mai andati troppo vicini. Chiedere al Rimini di diventare una cooperativa del gol, ormai, sembra impossibile. Ma non impossibile è provarci nelle ultime dieci partite della stagione.